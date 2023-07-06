Hindistan’da skandal görüntüler! Kast sisteminde kendisini üstün gördüğü için işçinin üzerine tuvaletini yaptı

Hindistan’ın Madhya Pradeshi şehrinin Sidhi bölgesinde kimliği gizlenen bir adamın kast sistemine göre kendisinden daha aşağıda gördüğü bir kişinin üzerine idrarı yaptığı görüntüler görenleri şaşkına çevirdi. Pantolonunun fermuarını açarak kaldırımda oturan işçinin üzerine doğru idrarını yapan adamın saniye saniye kaydettiği görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinden sonra kimliği tespit edilen adamın tutuklandığı açıklandı. Raporda görüntülerin kaydedildiği anlarda şahsın sarhoş olduğu iddia edildi.