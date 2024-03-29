Sahilde yürüyüş yaparken ayağına takıldı! Tam 1.8 milyon yıllık.... "İnanamadım ve çok heyecanlandım"

MYNET| DIŞ HABERLER Amatör bir fosil avcısı 56 yaşındaki Chris Bien devasa bir keşfe imza atarak herkesi şaşkına çevirdi. Çakılların arasındaki mamut dişini fark ettikten sonra toprağı kazmaya başlayan Bien, kendisi tek başına başarılı olamayınca kocasından yardım istedi.

Tesadüf eseri 1.8 milyon yıllık bir keşfe imza atmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Bien, "İnanamadım ve çok heyecanlandım; kazıp çıkarırken bunun bir mamut dişi olmasını umuyordum ve sürekli eşime 'Bu olamaz' diye bağırıyordum. Kazmayı bitirip onu çıkarttığımızda ise aşık oldum" dedi.

Bozkır mamutu adı verilen en büyük mamut türlerinden birinden olduğuna inanılan dişin derinliği ve genişliği altı buçuk ila yedi inç arasında. Yaklaşık 4,4 pound ağırlığındadır. Bien, fosilin bir dişin yalnızca yarısı olabileceğini düşünüyor. Onu koruma tutkalı ve etanolle saklamadan önce birkaç hafta boyunca damıtılmış suda bekletmeyi planlıyor.







