Psikolog Buse Aydın'ın sözleri sosyal medyada tepkilere neden oldu! "Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Psikolog Buse Aydın'ın son paylaşımı da sosyal medyayı ikiye böldü.

Takipçilerinden gelen 'Bakir olmayan erkeğin bakire kadınla evlenmek istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusuna yanıt veren Aydın, "Ben problem olduğunu düşünmüyorum. Mesela kadınların da arabası yok ama arabalı erkek istiyorlar, evi yok ama evi olan erkek istiyorlar. Ben tamamen aynı mantıkla bakıyorum. Parametreler burada çok değişik. Kadında geçmişe erkekte geleceğe bakılır" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir kadın olarak bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Bunu duymamayı dilerdim" yorumunu yaptı.