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    4. Yer: Esenyurt! Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakalayınca ortalığı birbirine kattı... Küfürler havada uçuştu kimse engelleyemedi

    Yer: Esenyurt! Kocasını kafede başka bir kadınla otururken yakalayınca ortalığı birbirine kattı... Küfürler havada uçuştu kimse engelleyemedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 13:20
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    İstanbul Esenyurt'ta kaydedilen bir görüntü kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir kadın iftardan sonra kocasını bir mekanda okey masasında otururken yakaladı. Kadının sinirlenmesinin asıl nedeni ise kocasının oyun oynadığı masada başka kadınların da bulunmasıydı. Kocasının kendisini aldattığını düşünen kadın bir anda ortalığı birbirine kattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde eşinin iftardan sonra bir mekanda okey oynamaya gitmesiyle onu takip eden bir kadının geçirdiği sinir krizi yer aldı.

    Kocasını okey masasında başka kadınlarla otururken yakalayan eş duruma öfkelendi.
    Eşinden arabanın anahtarını isteyen kadın aldatıldığını düşünerek masanın üzerindeki bardakları yere atarak kırmaya başladı.

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    O anlarda çevresindekilere küfür eden kadın tehditler savurmaya devam etti. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Kesin aldatmıştı" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bari biraz dinleseydin" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Aldatma ihanet
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