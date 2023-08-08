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    4. Sahildekilerin korku dolu bakışları altında köpek balığı saldırdı! Bacağı kopan kadın kendi imkanlarıyla sudan çıktı

    Sahildekilerin korku dolu bakışları altında köpek balığı saldırdı! Bacağı kopan kadın kendi imkanlarıyla sudan çıktı

    08.08.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Rockaway Beach bölgesinde ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir yüzücüye köpek balığı saldırdı. Sahilde bulunanların korku dolu bakışları altında köpek balığı saldırısına uğrayan kadın bacağı kopuk bir şekilde sudan çıktı. Yetkililer sahili kapatarak her yerde köpek balığını aradıklarını ifade etti.

    Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Rockaway Beach bölgesinde ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Köpek balığını dişlerini sol bacağına geçirerek koparttığı kadın ağır bir şekilde yaralanırken sudan kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Görgü tanıkları olay yerine polisleri çağırdı. Polis, ambulansın olay yerine gelmesini beklerken kanamayı durdurmak için turnike uyguladı.

    BACAĞI KOPTU

    Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralı kadın okyanustan çıkarken bacağı kopmuştu. Yaralı kadın Queens’deki Jamaika Hastanesine nakledildi. New York Daily News'in haberine göre bu, bölgede kaydedilen ilk köpekbalığı saldırısı ve cankurtaranlar hemen sahili boşalttı.

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    Anahtar Kelimeler:
    New York köpek balığı

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