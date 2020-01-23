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Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

DİZİ HABERLERİ  | 23.01.2020 21:38 | Son Güncelleme

Ay Yapım ve Viacom International ortak yapımcılığında çekilecek uyarlama için geçtiğimiz gün düğmeye basıldı. Meksika ve Türkiye arasındaki ilk ortak yapım olacak projenin çekimlerine Şubat ayında başlanacak.

Şahsiyet dizisinin Meksika uyarlamasının çekimleri başlıyor

Viacom International Studios (VIS), Puhu TV'de yayınlanan ve dağıtımcısı Madd Entertainment olan Ay Yapım dizisi 'El Asesino Del Olvido'nun (Unutmadan Önce) yapımına başlıyor. Ernesto Contreras'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizide başrolleri Damián Alcázar ve Paulina Gaitán paylaşıyor.

2018 yılında Türk izleyicisi ile buluşan Şahsiyet kısa sürede kitlelerin favorisi oldu. Dizi, 2019 yılında Berlin TV Dizisi Festivali, Avrupa Sinematografi Ödülleri ve MedyaTablet Ödülleri de dahil olmak üzere pek ço ulusal ve uluslararası ödüller ve adaylıklar kazandı. Dizinin başrol oyuncusu Haluk Bilginer ise Uluslararası Emmy® En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

On bölümden oluşacak bu gerilim dizisi, Alzheimer teşhisi konan Pascual'ın hafızasını kaybetmeden önce geçmişte işlenen bir suç için adalet aramaya karar vermesinin hikayesini anlatıyor. Pascual bu yolda, gizemli ölümleri araştıran bir dedektif olan Jimena ile karşılaşır.

Dizinin başarılı oyuncuları arasında Meksika Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden sayısız ödül alan ve dizinin baş kahramanı Pascual'a hayat verecek olan Meksikalı aktör Damián Alcázar yer alıyor. Kariyeri boyunca sekiz Ariel Ödülü kazanan Alcázar ve A Wonderful World, The Perfect Dictatorship, Narnia Günlükleri: Prens Caspian The Dandy ve Narcos gibi başarılı dizi ve filmlerde de yer aldı.

Oyuncu ve şarkıcı Paulina Gaitán ise Jimena karekterini canlandıracak. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Ariel Ödülü adaylığı bulunan Gaitán, Cappadocia, Narcos ve The Good Girls gibi birçok uluslararası film ve dizide rol aldı. Oyunculuğa 12 yaşındayken başlayan Gaitán'ın içinde yer aldığı projeler arasında 2017 En İyi Dizi Emmy Ödüllü program Mr. Ávila ve Devil Guardian'da var.

Şubat ayında Meksika'da başlanacak çekimlerin Nisan ortalarında bitmesi planlanıyor. Dizinin yapım şirketi ise ünlü Amores Perros (Paramparça Aşklar Köpekler) ve No Returns Acceptted (Çocuk Büyütme Rehberi) filmleri ile tanınan Monica Lozan liderliğindeki Alebrije.

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Anahtar Kelimeler:
Şahsiyet, meksika,

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şaka filan bir yana . bu tr sineması için çok büyük bir adım
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