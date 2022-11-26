‘Sahte doktor’ iddiası olay oldu! İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama geldi! Akılalmaz detaylar var…

Son dakika haberi… Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, sahte doktor Ayşem Ö. ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada kendisini doktor olarak tanıtan kişinin herhangi bir tıbbi girişimde bulunmadığı kaydedildi.

‘HASTA MUAYENE ETMEDİ, REÇETE YAZMADI’

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ayşem Ö., Çerkezköy Devlet Hastanesinde, bu kurumda görevli bir doktormuş gibi çalışmamıştır. Hasta muayene etmemiş, reçete yazmamış, hekimin görevi olan hiçbir tıbbi girişimde bulunmamıştır. Kendisine, kurumun bir çalışanı olduğu varsayılarak muamele edilmemiştir. Fakat sahte doktor Ayşem Ö., hastanenin idealist ve genç bir uzman doktorunu, kendisiyle meslektaş olduğuna; ona gösterdiği, sahte oldukları ise daha sonra anlaşılan belgelerle inandırmış; fakülte birinciliği, Tıpta Uzmanlık Sınavı puanı gibi sözde başarılarıyla etkilemeyi başarabilmiştir.

‘EVİNDE YAPILAN ARAMADA DOKTOR KIYAFETLERİ VE SAHTE KİMLİK BULUNDU’

Uzmanlık için Çocuk Cerrahisi dalını tercih etmeyi düşündüğünü söyleyen Ayşem Ö., Çerkezköy Devlet Hastanesine bu şekilde gidip gelmeye başlamış, görüştüğü hekim tarafından kendisine, mesleki bir iyi niyetle yardımcı olunması amacıyla, hastanede hekimliğin nasıl yapıldığını gözlemleme imkânı verilmiştir. Dün yapılan aramada polis, Ayşem Ö.’ın evinde doktorlara özgü kıyafetler, fakülte sahte kimlik kartları ve çeşitli tıp kitapları bulduğunu açıkladı. Ayşem Ö.’ın uzakta yaşadığı ailesine, çevresine uzun süredir tıp öğrencisi, nihayet doktor olduğunu söylediği öğrenildi. Hastaneye ilk gelişinde, ona eşlik edip, kendisini takdim eden resmi görevlinin güvenini de suiistimal ettiği açık görülüyor.

‘HAYATINI DOKTOR ROLÜ ÜZERİNE PLANLAMIŞ’

Kendisini doktor olarak tanıtan genç kadının, uzun zamandır zihninde kurguladığı ve hayatını buna göre planladığı anlaşılan 'doktor rolü', hastanede kendisine herhangi bir görev verilmesi ve uygulamalarının değerlendirilmesi söz konusu olmadığı için bir süre devam etmiştir. Fakat zamanla, hekim arkadaşlarımızın, bazı teorik bilgilerden yoksun olduğunu fark etmeleri üzerine tıp fakültesi mezunu olduğundan şüphe duyulmuş ve yapılan araştırmalarda şahsın doktor olmadığı, kendisini tanıtırken söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Konu Çerkezköy Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve İl Sağlık Müdürlüğümüze bildirilip, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

‘1 YIL DEĞİL 4 AY… DOKTORLUK YAPMADAN, SEYİRCİ OLARAK…’

Ayşem Ö., yanında kendisini kurumda çalışan hekim arkadaşımızla tanıştıran ve ilçede resmi görevi olan kişiyle birlikte, Çerkezköy Devlet Hastanesine Temmuz ayında gelmiştir. 17 Kasım'da yapılan suç duyurusu ve dün gerçekleşen tutuklama, olayda sürenin yayınlanan haberlerde yer aldığı gibi olmadığını göstermektedir. Bir yıl denen süre yaklaşık 4 aydır. Asıl yanlış bilgiyse bu kişinin doktorluk yaptığıdır. Zanlı, bu dört aylık süre içinde hiçbir surette hastanenin çalışanı olmamış, kendisine hekimlik süreçlerini hastane ortamında izleyebilme imkânı verilmiştir. Diğer pek çok mesleğin aksine, bir 'sahte doktor' vakasının daha fazla ilgi konusu olması; tıbbın uzun yıllar alan eğitimi ve mesleğin gerektirdiği büyük bilgidir. Olayı ilginç kılan bu tezattır. Çerkezköy Devlet Hastanesindeki olayda, hayali hekimlik olan şahıs doktor rolünü, doktorluk yapmadan, seyirci olarak oynamıştır” denildi.

İHA



