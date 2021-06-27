HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

27.06.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek ölenlerin sayısı bugün 3 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 5'e yükseldi. Hastanede 6'sı entübe 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Çorlu'da, perşembe gecesi Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak’ta bakkalın yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı, Hussam hayatını kaybetti. Yapılan incelemede Hussam’ın sahte içkiden zehirlendiği belirlendi. Perşembe gecesinden itibaren sahte içkiden zehirlenme gerekçesiyle hastaneye başvuranların sayısı 19’a yükseldi. Dün yoğun bakım servisinde tedavi gören Emin Kırcaali (65), bugün de Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal ve Altuğ Oktay, hayatını kaybetti.

14 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tekirdağ’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5’e yükselirken, Çorlu Devlet Hastanesi’nde 6’sı entübe 14 kişinin tedavisi ise devam ediyor.

TUTUKLANDILAR

Sahte içkiyle ilgili dün emniyette işlemleri tamamlanan ilçede büfe işleten Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki diğer şüpheliler, K.U., M.D. ile C.G.’nin ise sorguları devam ediyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladıSahibinin elinden kurtulan köpek, camiye girdi! Cemaat yerinden fırladı
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Sokak boks ringine döndü! Her şey bir anda olduSokak boks ringine döndü! Her şey bir anda oldu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

AFAD ekiplerinin en zor görevi! Olay yerine gidince acı gerçeği öğrendiler

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Ve büyük aşk bitti!

Ve büyük aşk bitti!

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Ankara'da polis kontrol noktasına ateş açıldı! Saldırgan gözaltına alındı

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

Son hafta sonu kısıtlaması başladı! YKS'ye girecekler muaf tutulacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.