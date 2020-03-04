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'Sahte kanser hastası' Haluk Levent'i üzdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kanser hastası olduğunu söyleyerek Haluk Levent ile buluşan genç bir kadının numara yaptığı ortaya çıktı. Levent, olay üzerine uğradığı hayal kırıklığı, sosyal medya paylaşımına yansıdı.

'Sahte kanser hastası' Haluk Levent'i üzdü

Kurduğu ve başkanlığını yürüttüğü AHBAP Derneği ile yardıma muhtaç insanların yardımına koşan şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işinin ne kadar zor olduğunu gözler önüne serdi.

Son olarak Haluk Levent'in yardımına koştuğu bir kişinin 'kanser hastasıyım' beyanının yalan olduğu ortaya çıkmıştı. Söz konusu genç kadın ile buluşan Haluk Levent, ona gitar çalmış, sahilde birlikte çay içmişlerdi. Genç kadın, kanser olmadığının anlaşılması üzerine psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Çoğu zaman gerekli desteği sağlayabilmek adına vaatlerde de bulunan ve bağışçılarına şarkı söylemekten yemek yapmaya kadar geniş bir yelpazede hizmet veren Levent yaşadığı psikolojiyi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşım üzerinden gösterdi.

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Fenomen dizi Behzat Ç. ye göndermede bulunan Haluk Levent şu ifadeleri kullandı: “Behzat amirim için ‘nasıl kaldırıyor bunca yükü, bunca hayal kırıklığını’ derdim. Sonuçta o rol icabı! Ya benim kalbim?”

Destekçileri ise Haluk Levent'in yanında olduklarını belirten yüzlerce yanıtla paylaşıma karşılık verdi. Levent'e aynı yolda devam etmesi yönünde güç veren Twitter kullanıcıları, 'yanındayız' mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Sahte kanser hastası, haluk levent,

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