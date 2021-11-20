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  4. Şaka gibi olay! Beline sardığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybedince çilingir çağırdı

Şaka gibi olay! Beline sardığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybedince çilingir çağırdı

20.11.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde "Böylesi de olmaz" dedirten şaka gibi bir olay yaşandı. Beline taktığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybeden genç, çilingirden yardım istedi. Bisiklet kilidi kesilerek açılabildi.

Şaka gibi olay! Beline sardığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybedince çilingir çağırdı

Söke'de yaşanan ilginç olayda, lise öğrencisi bir genç, bisiklet kilidini kaybetmemek için beline taktı. Kilidin anahtarını kaybedince çareyi çilingire başvurmakta buldu. İlçenin deneyimli çilingiri İsmail Ekiner’e başvuran genç, yardım istedi. Bisiklet kilidinin zinciri makine ile kesilebildi.

"SÖKERİZ, PARÇALARIZ, YİNE DE O KİLİDİ AÇARIZ"

Mesleği nedeniyle buna benzer ilginç olaylarla sık sık karşılaştığını kaydeden anahtarcı İsmail Ekiner, “Mesleğimin altından kalkamayacağı bir kilit daha yapılmadı. Sökeriz, parçalarız yine de o kilidi açarız.” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çilingir Aydın
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