Sakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttı! Sosyal medyadan sert yorumlar geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan LaRae Perkins isimli bir kadın polikistik over sendromu nedeniyle vücudunda normalinden daha fazla tüylenmenin olduğunu belirterek bu konusda farkındalık yaratmak için sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladı. Tüyleriyle barıştığını ve kendisini bu şekilde sevdiğini ifade eden Perkins, 12 yaşında hastalığının teşhisinin konulduğunu söyledi. Şimdi 40 yaşında olan Perkins, zaman içinde sakalını kucakladığını ve asla tıraş olmamaya yemin ettiğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN SERT YORUMLAR GELDİ

Yumurtalıklarını etkileyen hastalığı nedeniyle düzensiz regl döngüleri yaşadığını ve çok fazla erkeklik hormonu androjen ürettiğini dile getiren Perkins, sosyal medyada sıklıkla “Cinsiyetin ne?” sorusuyla karşılaştığını söyledi.

LaRae, tasarımlarında 'Evet, ben bir kızım' sloganıyla diğer sakallı kadınların kendilerini güçlü hissetmelerine yardımcı olmak için vücut pozitif bir giyim markası başlattı. Çocukluk dönemlerinde yaşıtları tarafından dışlanmasına ve sosyal medyadan olumsuz eleştiriler almasına rağmen Perkins, “Başkalarının düşüncelerine ve yorumlarına rğamen kendimi sevmeyi öğrenerek kıllarımı kucakladım. Başkalarına örnek olmak istiyorum. Herkes öncelikle kendisini sevmeyi öğrenmeli” dedi.



