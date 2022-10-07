Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttı! Sosyal medyadan sert yorumlar geldi

Sakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttı! Sosyal medyadan sert yorumlar geldi

07.10.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan LaRae Perkins isimli bir kadın polikistik over sendromu nedeniyle yıllardır aşırı tüylenme sorunuyla mücadele ediyordu. Polikistik over sendromunun (PCOS) neden olduğu istenmeyen tüy problemine farkındalık yaratmak isteyen Perkins, kendisiyle aynı sorunu yaşayan kadınlara ilham olmak için tüylerini almayı bıraktı. Sakalları uzayan kadının paylaşımlarından sonra sosyal medya kullanıcıları sert eleştiriler yaptı.

Sakallarını yıllardır kesmeyen kadının son hali herkesi şaşırttı! Sosyal medyadan sert yorumlar geldi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan LaRae Perkins isimli bir kadın polikistik over sendromu nedeniyle vücudunda normalinden daha fazla tüylenmenin olduğunu belirterek bu konusda farkındalık yaratmak için sosyal medyadan paylaşım yapmaya başladı. Tüyleriyle barıştığını ve kendisini bu şekilde sevdiğini ifade eden Perkins, 12 yaşında hastalığının teşhisinin konulduğunu söyledi. Şimdi 40 yaşında olan Perkins, zaman içinde sakalını kucakladığını ve asla tıraş olmamaya yemin ettiğini dile getirdi.

Sosyal medyada hamile taklidi yaparak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattıSosyal medyada hamile taklidi yaparak servet kazanıyor! Kazancı dudak uçuklattı

SOSYAL MEDYADAN SERT YORUMLAR GELDİ

1

Yumurtalıklarını etkileyen hastalığı nedeniyle düzensiz regl döngüleri yaşadığını ve çok fazla erkeklik hormonu androjen ürettiğini dile getiren Perkins, sosyal medyada sıklıkla “Cinsiyetin ne?” sorusuyla karşılaştığını söyledi.

2

LaRae, tasarımlarında 'Evet, ben bir kızım' sloganıyla diğer sakallı kadınların kendilerini güçlü hissetmelerine yardımcı olmak için vücut pozitif bir giyim markası başlattı. Çocukluk dönemlerinde yaşıtları tarafından dışlanmasına ve sosyal medyadan olumsuz eleştiriler almasına rağmen Perkins, “Başkalarının düşüncelerine ve yorumlarına rğamen kendimi sevmeyi öğrenerek kıllarımı kucakladım. Başkalarına örnek olmak istiyorum. Herkes öncelikle kendisini sevmeyi öğrenmeli” dedi.

Cildini gençleştirmek için regl kanını yüzüne süren kadının sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu! “Midem bulandı”Cildini gençleştirmek için regl kanını yüzüne süren kadının sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu! “Midem bulandı”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelecekten geldiğini söyledi! “İnsanlığı uyarmak için geldim”Gelecekten geldiğini söyledi! “İnsanlığı uyarmak için geldim”
Nabızlar yükseliyor! Kıpırdadığı an vuracaklarNabızlar yükseliyor! Kıpırdadığı an vuracaklar
Bu basketbol potası hiç masum değil! Seks oyuncağı çıkınca...Bu basketbol potası hiç masum değil! Seks oyuncağı çıkınca...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polikistik over sakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...

Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...

Yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

Yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

Seksi pozları ifşa oldu! “Çocuklarımın okulundan men edildim”

Seksi pozları ifşa oldu! “Çocuklarımın okulundan men edildim”

İlginizi Çekebilir

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.