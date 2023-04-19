Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler şoke oldu! Meğer Kavak Yelleri'nde...

Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı ve Atla Gel Şaban gibi efsane Kemal Sunal yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Ünal Gürel Yeşilçam'ın belalı tiplemesi olarak karşımıza çıktı. 2002 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Üniversite öğrencisiyken babasını kaybeden ünlü oyuncu, eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazınan Ünal Gürel, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

OĞLU DA OYUNCU ÇIKTI

Usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı. Kendisini Kavak Yelleri dizisinde kendisini izlemişiz.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Rüçhan Gürel, İzmir'e bir tiyatro kazandırabilmek için evini ipotek ettirmişti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Rüçhan Gürel; Trabzon, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Ekran deneyimi de bulunan Rüçhan Gürel, Dönme Dolap ve Can Şenliği gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.





