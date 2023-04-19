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Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler şoke oldu! Meğer Kavak Yelleri'nde...

19.04.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden biri olan Sakar Şakir'de Gardırop Fuat rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Ünal Gürel sayısız dizi ve filmde rol almıştır. Ünal Gürel'in oğlu da kendi gibi oyuncu çıktı. O oyuncu meğer bir döneme damga vuran Kavak Yelleri'nde de rol almış.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler şoke oldu! Meğer Kavak Yelleri'nde...

Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, Sakar Şakir, Tarzan Rıfkı ve Atla Gel Şaban gibi efsane Kemal Sunal yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Ünal Gürel Yeşilçam'ın belalı tiplemesi olarak karşımıza çıktı. 2002 yılında hayatını kaybeden usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu da kendisi gibi oyuncu çıktı.

Üniversite öğrencisiyken babasını kaybeden ünlü oyuncu, eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'a ailesinin yanına döndü ve tiyatroya ilgi duymaya başladı.

ünal gürell

Karbonat Erol, Deli Hamdi, Gardırop Fuat gibi karakterlerle akıllara kazınan Ünal Gürel, 67 yaşında hayata gözlerini yumdu.

gardrop fuat

OĞLU DA OYUNCU ÇIKTI

Usta oyuncu Ünal Gürel'in oğlu da tanıdık çıktı. Kendisini Kavak Yelleri dizisinde kendisini izlemişiz.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Rüçhan Gürel, İzmir'e bir tiyatro kazandırabilmek için evini ipotek ettirmişti.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitiren Rüçhan Gürel; Trabzon, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda çalıştı.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

Ekran deneyimi de bulunan Rüçhan Gürel, Dönme Dolap ve Can Şenliği gibi yapımlarda kamera karşısına geçmişti.

Sakar Şakir'in Gardırop Fuat'ının oğlu da oyuncu çıktı! Görenler hayret etti

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