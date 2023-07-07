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Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler? Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

07.07.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları filmin Show TV yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden olan yapım, 1977 yılı yapımı. Filmin nerede çekildiği de merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler? Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Sakar Şakir filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Kemal Sunal, Adile Naşit ve Ali Şen klasiklerinden olan Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.Yönetmenliği Natuk Baytan'a ait olan film, yayınlandığı her dönemde büyük ilgiyle izleniyor. İşte Sakar Şakir filmi konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...

SAKAR ŞAKİR KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

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Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal
Ali Şen
Adile Naşit
Ünal Gürel
Macit Flordun
Necdet Yakın
Atilla Ergün
Kamer Sadık
Hakkı Kıvanç
Ayfer Feray
İhsan Yüce
Celal Yonat

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SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
21:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
23:45 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
01:30 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)
03:00 Maviye Sürgün
05:15 Yeşil Vadi’nin Kızları

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