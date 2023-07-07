Sakar Şakir konusu nedir, oyuncuları kimler? Sakar Şakir filmi nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Sakar Şakir filmi ile ilgili aramalar hız kazandı. Kemal Sunal, Adile Naşit ve Ali Şen klasiklerinden olan Sakar Şakir filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor.Yönetmenliği Natuk Baytan'a ait olan film, yayınlandığı her dönemde büyük ilgiyle izleniyor. İşte Sakar Şakir filmi konusu, oyuncuları ve Show TV yayın akışı...

SAKAR ŞAKİR KONUSU NEDİR?

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir akrabası onu ortadan kaldırmak için planlar yapmaya başlar. Fakat Şakir yine sakarlıklarıyla olaylardan kurtulmayı başarır.

Bu olaylar sırasında yolda ve İstanbul'da karşılaştığı Gardırop Fuat ile kovalamacaları sürmektedir. Filmin sonunda akrabası malları alamayacağını anlar ve delirir. Şakir ise yine sakarlık yaparak dükkânını havaya uçurur ve köyüne geri döner. İstanbul'un yarısı dükkânın patlamasıyla yanmıştır.

SAKAR ŞAKİR OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Ali Şen

Adile Naşit

Ünal Gürel

Macit Flordun

Necdet Yakın

Atilla Ergün

Kamer Sadık

Hakkı Kıvanç

Ayfer Feray

İhsan Yüce

Celal Yonat

SAKAR ŞAKİR FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Sakar Şakir çekimleri İstanbul'un Bakırköy ilçesinde gerçekleşti. Çekimlerin büyük bir çoğunluğu Yeşilköy'de yapıldı.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

21:45 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)

23:45 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

01:30 Kurtarıcı (Yabancı Sinema)

03:00 Maviye Sürgün

05:15 Yeşil Vadi’nin Kızları

