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  4. Sakarya'da hemşirenin korkunç ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu

Sakarya'da hemşirenin korkunç ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu

13.04.2023 02:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümünde görev yapan hemşire Dicle Naz, evinde boğazı kesik halde ölü bulundu. 27 yaşındaki hemşirenin elinde kesici alet olduğu tespit edildi. Korkunç olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Sakarya'da hemşirenin korkunç ölümü! Evinde boğazı kesik halde bulundu

Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi, 1714 Ada’da meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşireden bir süredir haber alamayan iş arkadaşları evine gitti.

KAPIYI AÇAN EKİPLER KANLAR İÇİNDE BULDU

Kapının açılmaması sonrasında durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, Naz’ı yerde kanlar içinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk incelmede hemşirenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Yapılan incelemeler neticesinde hayatını kaybeden hemşirenin elinde kesici alet olduğunu tespit eden ekipler, konuya ilişkin inceleme başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılan otopsi sonrasında netlik kazanacak.

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Öte yandan, boğazı kesik halde ölü bulunan 27 yaşındaki Dicle Naz isimli hemşirenin Korucuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri bölümünde görevli olduğu öğrenildi. (İHA)

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