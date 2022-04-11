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Sakarya'da korkunç şüphe! 'Hiç mi Allah'tan korkmadınız'

11.04.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bazı sokak köpeklerinin ölü bulunduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay infiale yol açtı. Hayvanseverler köpeklerin zehirlendiği iddiasını ortaya atarak tepki gösterdi.

Sakarya'da korkunç şüphe! 'Hiç mi Allah'tan korkmadınız'

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 5 sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerin cansız bedenlerinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra vatandaşların tepkisine yol açtı. Köpeklerin zehirlendiğini öne süren hayvanseverler duruma sessiz kalamayacaklarını belirterek "Hiç mi Allah'tan korkmadınız ? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Neden yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz ya derdiniz nedir bu hayvanlarla?" şeklinde tepki gösterdi.

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Arifiye Mollaköy göletleri mevkiinde, 5 ölü köpek bulundu. Görüntüleri cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medyada paylaşan bir hayvansever, köpeklerin zehirlenerek buraya atıldığını ileri sürdü. Görüntüleri çeken hayvansever, “Zehirlenmişler. Yaraları yok üzerlerinde. Hepsini öldürüp atmışlar buraya. Yol kenarına atmışlar hepsini. 5 tane köpek zehirleyip atmışlar. Bunu yapanların bulunmasını istiyoruz. Bu duruma sessiz kalamayız. Yazık, yazık" dedi.

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Olaya tepki gösteren hayvansever Sibel Arın Sezer ise "Görüntüler bana ulaştığında çok üzüldüm. Hiç mi Allah'tan korkmadınız ? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Neden yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz ya derdiniz nedir bu hayvanlarla ? Şehir merkezlerinde istemediniz ormanlara attınız, yine öldürüyorsunuz. Yetmedi mi yaptıklarınız, bitmedi mi kininiz hala? Yeter artık yeter” diye konuştu.

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Köpekleri öldürenin bulunup cezalandırılması gerektiğini söyleyen Sezer, "Yer, Sakarya Arifiye Mollaköy ve biz hayvan severlerin besleme noktaları. Sayın valimize sesleniyorum, lütfen Arifiye Belediyesi bu bölgeye besleme bölgesi kursun, kamera yerleştirsin. Bizler de kulübelerini koyalım. Onları hep birlikte koruyalım. Onlar için el ele verelim. Lütfen Sakarya’da hayvan katliamları artık bitsin. Bu katliamı kim yaptıysa bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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zehirlenme Sakarya
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