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  4. Sakarya'da üniversite öğrencisi Nazlı'nın sır ölümü! Polis soruşturma başlattı

Sakarya'da üniversite öğrencisi Nazlı'nın sır ölümü! Polis soruşturma başlattı

06.09.2023 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Üniversitesi öğrencisi Nazlı Ece Akil (20), evinde ölü bulundu. Genç kızın cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sakarya'da üniversite öğrencisi Nazlı'nın sır ölümü! Polis soruşturma başlattı

Olay, akşam saatlerinde Serdivan ilçesinde meydana geldi. Yakınları, üniversite öğrencisi Nazlı Ece Akil'den sabah saatlerinden itibaren haber alamayınca durumu polise haber verdi.

YERDE HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

Eve giden polis ekipleri içeri girdiklerinde Akil'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Nazlı Ece Akil'in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne gönderildi. Akil’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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