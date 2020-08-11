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Sakın kaçırmayın! İşte Netflix'e yakında eklenecek efsane yapımlar...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dizi ya da film izlemek deyince birçok kişinin aklına ilk olarak Netlix geliyor. Dünyanın dört bir yanından ve farklı türlerden birçok yapımı arşivinde barındıran Netflix, sunduğu çeşitlilik ile üyelerini oldukça memnun ediyor. Her hafta yeni yapımları bünyesine katmaya devam eden Netflix, önümüzdeki döneme bu diziler, filmler ve belgesellerle damgasını vuracak!

Sakın kaçırmayın! İşte Netflix'e yakında eklenecek efsane yapımlar...

Netflix, geniş arşivini daha da büyüterek üyelerini mutlu etmeye devam ediyor! Son dönemlerin en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, önümüzdeki günlerde hem orijinal yapımlarını hem de farklı kanallarda yayınlanan yapımları üyelerine sunacak. Siz de bu dizileri, filmleri ve belgeselleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM NETFLIX'TE BAŞLAYACAK YAPIMLARDAN SEÇMELER

1. It's Okay to Not Be Okay - 1. Sezon (16 Ağustos)

Yapım Türü: Kore Dizisi

Konu: Psycho But It's Okay ismiyle de bilinen dizi, haziran ayında Güney Kore televizyonlarında yayınlanmıştı. Dizide, bir psikiyatri koğuşunda çalışan bakıcı Moon Kang-Tae ile o koğuştaki antisosyal ve oldukça kaba bir hastanın yollarının kesişmesi anlatılıyor.

2. High Score (19 Ağustos)

Yapım Türü: Belgesel/Mini Dizi

Konu: Mini dizi şeklinde yayınlanacak olan bu dizide, oyun sektörünün geçmişten günümüze geçirdiği evrim inceleniyor. Atari'de Super Mario oynanan zamanlardan günümüzde çevri miçi olarak oynanan oyunlara ve e-spor dünyasına geçiş etkili bir şekilde mercek altına alınıyor.

3. Biohackers - 1. Sezon (20 Ağustos)

Yapım Türü: Dizi

Konu: Biohackers isimli Netflix orijinal içeriği, Almanya'nın en iyi üniversitelerinden birinde tıp okumaya başlayan gizemli bir öğrenciyi konu alıyor. İlk bakışta kendini geliştirmek isteyen hırslı bir genç gibi görünen bu öğrenci, aslında büyük bir skandalı ortaya çıkarmak ve bu komplonun başrolündeki profesörü ifşa etmek istiyor.

4. Unfriended: Dark Web (20 Ağustos)

Yapım Türü: Film

Konu: 2018 yılında Singapur'da yayınlanan bu gerilim filmi, artık Netflix'te yer alacak! 20'li yaşlarında bir genç olan Matias, bir internet kafede sahipsiz bir laptop bulur. Yaklaşık bir ay boyunca bu bilgisayarın sahibi ortaya çıkmayınca Matias onu eve götürür. Ancak bilgisayarı açtığında gördüğü dark web içerikleri, hem Matias'ı hem de Matias'ın görüntülere şahit olan diğer arkadaşlarını büyük bir tehlikenin içine sokar. Kimliği bilinmeyen saldırganlar, Matias ve arkadaşlarını tek tek avlamaya başladığında işler iyice karmaşık bir hal alır.

5. Lucifer - 5. Sezon 1. Kısım (21 Ağustos)

Yapım Türü: Dizi

Konu: Cehenneme düşenleri cezalandırmaktan sıkıldığı için Los Angeles'a gelerek bir gece kulübü açan ve burada dedektiflerin davalarını çözmesine yardımcı olan Lucifer, 4. sezonun sonunda işleri yoluna koymak için cehenneme gitmişti. 5. sezonun ilk kısmında ise Chloe ile arasını düzeltmek için tekrar dünyaya dönecek; ama bu sırada işler epey karışmış olacak.

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