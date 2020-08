Sakın kaçırmayın! İşte Netflix'e yakında eklenecek efsane yapımlar...

Netflix, geniş arşivini daha da büyüterek üyelerini mutlu etmeye devam ediyor! Son dönemlerin en popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, önümüzdeki günlerde hem orijinal yapımlarını hem de farklı kanallarda yayınlanan yapımları üyelerine sunacak. Siz de bu dizileri, filmleri ve belgeselleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıdaki listeyi mutlaka inceleyin!

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM NETFLIX'TE BAŞLAYACAK YAPIMLARDAN SEÇMELER

1. It's Okay to Not Be Okay - 1. Sezon (16 Ağustos)

Yapım Türü: Kore Dizisi

Konu: Psycho But It's Okay ismiyle de bilinen dizi, haziran ayında Güney Kore televizyonlarında yayınlanmıştı. Dizide, bir psikiyatri koğuşunda çalışan bakıcı Moon Kang-Tae ile o koğuştaki antisosyal ve oldukça kaba bir hastanın yollarının kesişmesi anlatılıyor.

2. High Score (19 Ağustos)

Yapım Türü: Belgesel/Mini Dizi

Konu: Mini dizi şeklinde yayınlanacak olan bu dizide, oyun sektörünün geçmişten günümüze geçirdiği evrim inceleniyor. Atari'de Super Mario oynanan zamanlardan günümüzde çevri miçi olarak oynanan oyunlara ve e-spor dünyasına geçiş etkili bir şekilde mercek altına alınıyor.