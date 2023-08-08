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Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olan Melis Çatak sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini mi?

08.08.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla aynı fotoğrafta yer alması büyük tepki çekmişti. Fotoğraftaki diğer kişinin de Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu iddia edilmişti. İddialara konu olan Melis Çatak en sonunda açıklama yaptı.

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla çekilen bir fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafta Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak yer alıyordu.

Tepkilere neden olan Şahinkaya, açıklama yayınlayarak Çeşme'de Melis Çatak ile buluştuğunu, Sakine Garipoğlu'nun Çatak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtmişti.

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Bu açıklamadan sonra gözler Melis Çatak'a çevrildi. Üstelik bu ismin Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu iddia edildi.

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Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olan Çatak en sonunda ise iddialara tepki gösterdi.

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Çatak'tan Garipoğlu ailesiyle ilgili bir açıklama beklerken İmamoğlu ailesiyle hiçbir resmi ya da gayri resmi ilişkisi olmadığını söyledi.

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Ekrem İmamoğlu Cem Garipoğlu

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