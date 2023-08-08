Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olan Melis Çatak sessizliğini bozdu! Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini mi?

Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla çekilen bir fotoğraf gündeme bomba gibi düşmüştü. Fotoğrafta Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak yer alıyordu.

Tepkilere neden olan Şahinkaya, açıklama yayınlayarak Çeşme'de Melis Çatak ile buluştuğunu, Sakine Garipoğlu'nun Çatak'ın yanında kalan kişilerden biri olduğunu belirtmişti.

Bu açıklamadan sonra gözler Melis Çatak'a çevrildi. Üstelik bu ismin Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu iddia edildi.



Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olan Çatak en sonunda ise iddialara tepki gösterdi.

Çatak'tan Garipoğlu ailesiyle ilgili bir açıklama beklerken İmamoğlu ailesiyle hiçbir resmi ya da gayri resmi ilişkisi olmadığını söyledi.

