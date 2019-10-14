Sakinlik arayanlara başka bir Avrupa!

Paris, Venedik, Roma gibi yerler birer cazibe merkezi olsalar da, tatil sezonlarında acımasız kalabalıklar tarafından istila edilebiliyor. Turistlerin akın akın gittiği bu bölgeleri henüz görmediyseniz mutlaka gitmenizi öneriyoruz. Fakat bu şehirleri daha önce keşfettiyseniz ve kalabalıktan hoşlanmıyorsanız size Avrupa’da henüz kalabalıkların ulaşmadığı heyecan verici rotastonları derledik. 2019 seyahat planınıza bu şehirlerden birini mutlaka ekleyin.

Vipava Vadisi, Slovenya

Venedik’ten sadece 2 saat uzaklıkta olan Vipava Vadisi, maceraperest gezginler için harika bir sığınaktır. Slovenya’nın bu küçük ve sevimli köşesi kısa bir süre önce Lonely Planet tarafından Avrupa’nın En İyi Destinasyonlarından biri olarak gösterildi. Bu haberin üzerine tavsiyemiz kalabalıklara yakalanmadan en kısa süerede vadiyi ziyaret etmeniz.

İngiltere’nin Büyük Güneybatı Yarımadası

Londra gibi büyük bir şehirdeyseniz oradan kaçıp nefes alabileceğiniz harika bir yer var. İngiltere’nin gizli köşesini keşfedebilmek için Londra’dan güneye giden trene binip, yaklaşık 2 saat yolculuk yapmanız yeterli. Cornwall, Devon, Somerset, Dorset ve Scilly Adaları'ndan oluşan bu muhteşem yarımada da, gezip görebileceğiniz yüzlerce kale ve plajın yanı sıra, iki milli park ve dört dünya mirası bulunmakta. Jurassic Coast boyunca fosilleri araştırmak ya da Dartmoor National Park'ta yürüyüş yapmak gibi bir sürü macera sizleri bekliyor. Ayrıca dünyaca ünlü Glastonbury Müzik Festivali de burada yapılıyor.