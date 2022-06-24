Sakızağacı mezarlığı nerede? Edirnekapı şehitliğine nasıl gidilir? İşte Edirnekapı Sakızağacı mezarlığı yol tarifi!

İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu bugün, Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedilecek. Vatandaşlar basında yer alan haberlerin ardından internette araştırma yapmaya başladı. Peki Sakızağacı mezarlığı nerede? Edirnekapı şehitliğine nasıl gidilir? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SAKIZAĞACI MEZARLIĞI NEREDE?

Sakızağacı Şehitliği, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Defterdar mahallesinde yer almaktadır.

Edirnekapı Sakızağacı şehitliğine toplu taşıma ile en kolay ulaşım ise metrobüs ile yapılmaktadır.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİNE NASIL GİDİLİR?

Metrobüsten Edirnekapı Şehitliği durağında inin. Üst geçitten geçtikten sonra Metrobüs üst geçidinin solundan devam edin. Şehitlikler arasında geçerek tramvay durağından karşıya geçildiğinde Edirnekapı Sakızağa şehitliğine ulaşabilirsiniz.



