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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu ölüm sebebi nedir? Cenaze töreni ne zaman?

24.06.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi. 23 Haziran Perşembe günü Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dedesinin hayatını kaybettiğini belirtti. Peki İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm sebebi nedir, cenaze töreni ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu ölüm sebebi nedir? Cenaze töreni ne zaman?

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun hayatını kaybetmesi sonrası Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Tsosyal medya hesabında paylaşımda bulunmuştu. Basında yer alan haberler sonrası vatandaşlar 'İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Mahmut Ustaosmanoğlu ölüm sebebi nedir, cenaze töreni ne zaman? ' soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KİMDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu, 1929 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

Mahmut Ustaosmanoğlu, genç yaşta etraftaki köylerin hocalarından ders almıştır ve 16 yaşında icazet aldıktan sonra köyünde ders vermeye başladı.

1952 yılında şeyhi Ali Haydar Efendi ile tanıştı. Askerilik dönüşünde Ali Haydar efendi tarafından İsmailağa Camii'nde imamlık yapması üzerine davet aldı. 1954 yılında İsmailağa Camii'nde imamlık görevine başlayan Ustaosmanoğlu, bu görevini 1996 yılında emekli olana kadar sürdürdü.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Mahmut Ustaosmanoğlu bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölüm haberini torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu duyurdu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN CENAZESİ NE ZAMAN?

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinin 24 Haziran Cuma günü defnedileceği açıklandı.

24 Haziran Cuma namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile Mahmut Efendi defnedilecek.

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