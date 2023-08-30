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Salako'nun Emine'si Meral Zeren son haliyle şoke etti! Görenler tanıyamadı "Nereden nereye"

30.08.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önemli isimleri dönem dönem gündem olmaya devam ediyor. Salako filmindeki Emine rolüyle hafızalarda silinmez bir yer edinen Meral Zeren, son haliyle şoke etti. Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı.

Kemal Sunal ile birlikte başrol oynadığı Salako filmiyle başarıyı yakalayan Meral Zeren, uzun yıllardır ekranlarda görünmüyor. Oyunculuğu bırakıp farklı bir hayat yaşamayı tercih eden Zeren'in son hali ise hayranlarını oldukça şaşırttı.

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Kemal Sunal ile defalarca kamera karşısına geçen oyuncu Meral Zeren Salako filmindeki Emine rolü ile hafızalara kazındı.

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Yeşilçam'ın efsane oyuncularından biri olan ve bir dönemin aranan güzeli Meral Zeren, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Aradan geçen yıllarda büyük değişim yaşayan Meral Zeren hakkında bir dönem büyük maddi sıkıntılar içinde olduğu haberleri de çıkmıştı.

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"NEREDEN NEREYE"

Meral Zeren'in son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Oldukça değiştiği ve yaşlandığı görülen ünlü oyuncu, kıyafet ve saç tercihleriyle bir dönem uzun süre konuşulmuştu.

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Zeren'in son halini gören kullanıcılar 'Nereden nereye', 'Emine sana ne olmuş', 'Nasıl böyle değişir insan', 'Bu resmen evrim' gibi yorumlarda bulundular.

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Henüz 13 yaşındayken eğitimini bırakıp sahneye adım attı. Daha sonrasında da sinemaya geçti.

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Fakat 1970’lerde erotik filmler furyası başladığı sırada Selami Şahin’den şan dersleri alıp yine sahnelere döndü. 1980’lerde yeniden sinemaya dönüp kamera karşısına geçti.

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