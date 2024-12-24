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  4. Salako yayınlandı, Salako'nun Emine’si Meral Zeren'in son hali merak edildi

Salako yayınlandı, Salako'nun Emine’si Meral Zeren'in son hali merak edildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
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Star Tv'de geçtiğimiz akşam çok sevilen Salako yayınlandı. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu Salako'nun Emine'si Meral Zeren'in son hali ise merak edildi. Meral Seren'in son haline pek çok yorum geldi.

Salako yayınlandı, Salako'nun Emine’si Meral Zeren'in son hali merak edildi

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan Salako geçtiğimiz akşam Star TV ekranlarındaydı. Salako'nun Emine'si film sonrası merak edildi.

Sayısız Yeşilçam projesinde kamera karşısına geçen Meral Zeren, Hanzo filminde canlandırdığı 'Hülya' karakteriyle de büyük beğeni toplamıştı.

Salako, Hanzo ve Salak Milyoner başta olmak üzere pek çok köklü Yeşilçam projesinde rol alan Meral Zeren, şimdilerde 68 yaşında. Bir dönemin güzel oyuncusu Meral Zeren'in son haline gündemde.

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Salako filminde hayat verdiği 'Emine' karakteriyle akıllarda yer edinen ünlü oyuncu Meral Zeren, bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

BEBEK'TE SAKİN BİR HAYAT

En son 2019 yılında bir projede rol alan yıldız isim, şimdilerde Bebek'teki evinde sakin yıllarının tadını çıkarıyor.

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20 yaşındaki kızıyla görenler yorum yağdırdı 20 yaşındaki kızıyla görenler yorum yağdırdı

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da denize girerken görüntülenen Meral Zeren, muhabirlere verdiği röportajda ''Benim evim burada. Ben de denize girmeye geliyorum, güneşleniyorum. Stres atıyorum. Bronzlaşıp güzelleşiyorum” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Zeren Salako filmi
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