Salatalara yeni bir soluk; Yeşil elmalı salata tarifi

Salatalarda meyve ve sebzelerin uyumunu sevenler, bu salata tarifi tam da size göre. Hem doyurucu hem de lezzetli bir salata için bu tarifi mutlaka uygulamalısınız.
MALZEMELER
- 1 adet büyük boy ekşi yeşil elma
- 1 adet salatalık
- 5 yaprak kıvırcık
- Bir tutam dereotu
- Bir tutam reyhan veya taze nane
- 1 adet küçük boy havuç
- Yarım limon
- Tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
- Havucu rendeleyip derin bir kaba alın.
- Salatalığı yarım ay şeklinde doğrayıp kaba ekleyin.
- Reyhanı, kıvırcığı, dereotunu ince ince kıyıp diğer sebzelere ekleyin.
- Elmayı küp küp doğrayarak sebzelerin üzerine ekleyin.
- Limonun suyunu, tuzu ve zeytinyağını bir kapta karıştırarak salatanın üzerinde gezdirip salatayı karıştırın.
- Salatanız hazır, dilerseniz içine başka yeşil yapraklı sebzeler de ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
Okuyucu Yorumları 0 yorum