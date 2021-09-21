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Salatalara yeni bir soluk; Yeşil elmalı salata tarifi

21.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalın kazaklar, montlar kişileri daha da kilolu gösterdiği için kışa hazırlanırken diyet listeleri gözden geçirilmeye başlandı. Sağlıklı kilo vermek için beslenme alışkanlıklarını değiştirip lifli besinleri tüketmek gerektiğini biliyoruz. Klasik salata tariflerinden sıkılanlar için yeşil elmalı salata tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Salatalara yeni bir soluk; Yeşil elmalı salata tarifi

Salatalarda meyve ve sebzelerin uyumunu sevenler, bu salata tarifi tam da size göre. Hem doyurucu hem de lezzetli bir salata için bu tarifi mutlaka uygulamalısınız.

MALZEMELER

  • 1 adet büyük boy ekşi yeşil elma
  • 1 adet salatalık
  • 5 yaprak kıvırcık
  • Bir tutam dereotu
  • Bir tutam reyhan veya taze nane
  • 1 adet küçük boy havuç
  • Yarım limon
  • Tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

  • Havucu rendeleyip derin bir kaba alın.
  • Salatalığı yarım ay şeklinde doğrayıp kaba ekleyin.
  • Reyhanı, kıvırcığı, dereotunu ince ince kıyıp diğer sebzelere ekleyin.
  • Elmayı küp küp doğrayarak sebzelerin üzerine ekleyin.
  • Limonun suyunu, tuzu ve zeytinyağını bir kapta karıştırarak salatanın üzerinde gezdirip salatayı karıştırın.
  • Salatanız hazır, dilerseniz içine başka yeşil yapraklı sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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