Salatalara yeni bir soluk; Yeşil elmalı salata tarifi

Salatalarda meyve ve sebzelerin uyumunu sevenler, bu salata tarifi tam da size göre. Hem doyurucu hem de lezzetli bir salata için bu tarifi mutlaka uygulamalısınız.

MALZEMELER

1 adet büyük boy ekşi yeşil elma

1 adet salatalık

5 yaprak kıvırcık

Bir tutam dereotu

Bir tutam reyhan veya taze nane

1 adet küçük boy havuç

Yarım limon

Tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Havucu rendeleyip derin bir kaba alın.

Salatalığı yarım ay şeklinde doğrayıp kaba ekleyin.

Reyhanı, kıvırcığı, dereotunu ince ince kıyıp diğer sebzelere ekleyin.

Elmayı küp küp doğrayarak sebzelerin üzerine ekleyin.

Limonun suyunu, tuzu ve zeytinyağını bir kapta karıştırarak salatanın üzerinde gezdirip salatayı karıştırın.

Salatanız hazır, dilerseniz içine başka yeşil yapraklı sebzeler de ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.



