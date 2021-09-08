YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yaşınıza göre hangi diyet size daha uygun? Doğru beslenme daha genç gözükebilirsiniz

Yaşınıza göre hangi diyet size daha uygun? Doğru beslenme daha genç gözükebilirsiniz

08.09.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğu insanın yaptığı en büyük hata yaşına uygun olarak beslenmemektir. Kulaktan dolma bilgilerle oluşturulan beslenme programları sizlere yarardan çok zarar sağlar. Hiçbir insanın vücut sisteminin çalışması aynı olmadığı için bir diyetin herkese uygun olması mümkün değildir. Bu nedenle diyetisyen ve beslenme uzmanlarının hazırladığı kişiye özel diyet programlarının dışında belirlenen hatlarla beslenme düzeni oluşturmak daha sağlıklı olur.

Yaşınıza göre hangi diyet size daha uygun? Doğru beslenme daha genç gözükebilirsiniz

Yaşla birlikte vücut deformasyona uğrar. Çeşitli yaş gruplarındaki kişilerin günlük olarak tüketmeleri gereken vitamin ve mineraller farklılaşır. 20’li ile 60’lı yaşlarda tercih edilen besinlerin aynı olması mümkün değildir. Pek çok kişinin atladığı bu beslenme düzeni detayı aslında daha genç ve dinamik hissedilmesi, ruh ve beden sağlığının korunmasının temel adımıdır. Peki yaş gruplarına göre beslenme rutini nasıl olur?

20’Lİ YAŞLARDA

20'li yaşlarınızdayken, abur cuburları sağlıklı hale getirmenin tam zaman ! Patates cipsini patlamış mısır veya tatlı patates dilimleri ile, sütlü çikolatayı bitter çikolata ile, dondurmayı yoğurtla değiştirin. Özellikle bu yaş grubunda tavut eti tüketmeye özen gösterin. Yeşil yapraklı sebzeler, ekmek, makarna, ceviz, somon ve chia tohumları gibi omega-3 yağları ve folik asit açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil edin.

30’LU YAŞLARDA

Bu yaşta meydana gelen bedensel değişiklikleri desteklemek için, diyetinize kas yapan ve kemikleri güçlendiren yiyecekleri dahil edin. Yumurtalar, tohumlar, kuruyemişler, soya ürünleri, tavuk göğsü ve kinoa gibi protein açısından zengin ürünler diyetinizin ayrılmaz parçası olmalıdır. Süt ve yoğurt kemiklerin güçlenmesi için gereklidir. Fakat eksik kalması durumunda kalsiyum ve protein takviyesi almayı düşünün.

40’LI YAŞLARDA

Kan şekeri seviyenizi düzenlemek ve metabolizmanızı hızlandırmak için bu aşamada diyetinize lif eklediğinizden emin olun . Brokoli, kepekli tahıllar ve kabuklu patates gibi ürünler size bunu kolayca verecektir. Abur cuburdan kaçınılmalıdır, ancak bir kaçamak olarak sebzeli burgerler yiyebilirsiniz. Dışarıdan sipariş vermek yerine evde kendi sağlıklı burgerlerinizi yapmayı deneyin. Tüketebileceğiniz diğer gıda maddeleri ise sağlıklı ev yapımı sandviçler, yağsız süt ürünleri ve tonlarca meyve ve sebzedir. Her öğün mutlaka protein içermelidir.

Güne daha dinç ve enerjik başlamak için benzersiz bir sandviç tarifi! Lezzetine aşık olacaksınızGüne daha dinç ve enerjik başlamak için benzersiz bir sandviç tarifi! Lezzetine aşık olacaksınız

50’Lİ YAŞLARDA

Yaşla birlikte metabolizma hızı azalır. Bu nedenle vücudumuzun kolayca sindirebileceği gıdaları tüketmemiz önerilir. 50'li yaşlarındayken, sütü badem sütüyle ve normal mısır gevreğinizi tatsız ve şekersiz çeşitlerle değiştirmelisiniz. Şeker kullanmak yerine tat vermesi için bal ekleyebilirsiniz. Yaşlanma belirtilerini azaltmak için avokado, brokoli, yaban mersini, fındık ve ıspanak yiyin. Elma yemek , kolesterolü düşürmenize ve diyabetle savaşmanıza yardımcı olabilir.

60 YAŞ VE ÜZERİ

Bu yaş grubunda meyve ve sebze tüketimi önemlidir. Ispanak, mercimek ve fasulye gibi demir açısından zengin besinler tüketin. Soya fasulyesi ve yapraklı yeşillikler de formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak tuz tüketiminizi de azaltın. Satın almadan önce ürünlerde ilave tuz olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla su için ve mümkün olduğunca abur cubur ve tatlı yiyeceklerden kaçının.

Zamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet ListesiZamanım Yok Diyenlere 5 Günde 10 Kilo Verdiren Şok Diyet Listesi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lezzetini bilen vazgeçemiyor! Emet keçi peyniri markalaşıyorLezzetini bilen vazgeçemiyor! Emet keçi peyniri markalaşıyor
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
İtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesindenİtalyan spagettisinin sosu kurutulmuş Türk domatesinden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Ronaldo’nun tek gecelik aşkı Natacha Rodrigues'ten bomba açıklamalar

Erman Toroğlu çapkınlık turunda! Yakalanınca...

Erman Toroğlu çapkınlık turunda! Yakalanınca...

'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap olay oldu

'Kim Milyoner Olmak İster'de bir ilk! Seyircinin verdiği cevap olay oldu

İddialar doğru çıktı! Büyümüş göbeğini gözler önüne serdi

İddialar doğru çıktı! Büyümüş göbeğini gözler önüne serdi

EDHO'da ayrılık rüzgarı! Set öncesi ilk açıklama

EDHO'da ayrılık rüzgarı! Set öncesi ilk açıklama

Balık sezonu açıldı! Sofranızdan bu balıkları eksik etmeyin

Balık sezonu açıldı! Sofranızdan bu balıkları eksik etmeyin

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.