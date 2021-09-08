Yaşınıza göre hangi diyet size daha uygun? Doğru beslenme daha genç gözükebilirsiniz

Yaşla birlikte vücut deformasyona uğrar. Çeşitli yaş gruplarındaki kişilerin günlük olarak tüketmeleri gereken vitamin ve mineraller farklılaşır. 20’li ile 60’lı yaşlarda tercih edilen besinlerin aynı olması mümkün değildir. Pek çok kişinin atladığı bu beslenme düzeni detayı aslında daha genç ve dinamik hissedilmesi, ruh ve beden sağlığının korunmasının temel adımıdır. Peki yaş gruplarına göre beslenme rutini nasıl olur?

20’Lİ YAŞLARDA

20'li yaşlarınızdayken, abur cuburları sağlıklı hale getirmenin tam zaman ! Patates cipsini patlamış mısır veya tatlı patates dilimleri ile, sütlü çikolatayı bitter çikolata ile, dondurmayı yoğurtla değiştirin. Özellikle bu yaş grubunda tavut eti tüketmeye özen gösterin. Yeşil yapraklı sebzeler, ekmek, makarna, ceviz, somon ve chia tohumları gibi omega-3 yağları ve folik asit açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil edin.

30’LU YAŞLARDA

Bu yaşta meydana gelen bedensel değişiklikleri desteklemek için, diyetinize kas yapan ve kemikleri güçlendiren yiyecekleri dahil edin. Yumurtalar, tohumlar, kuruyemişler, soya ürünleri, tavuk göğsü ve kinoa gibi protein açısından zengin ürünler diyetinizin ayrılmaz parçası olmalıdır. Süt ve yoğurt kemiklerin güçlenmesi için gereklidir. Fakat eksik kalması durumunda kalsiyum ve protein takviyesi almayı düşünün.

40’LI YAŞLARDA

Kan şekeri seviyenizi düzenlemek ve metabolizmanızı hızlandırmak için bu aşamada diyetinize lif eklediğinizden emin olun . Brokoli, kepekli tahıllar ve kabuklu patates gibi ürünler size bunu kolayca verecektir. Abur cuburdan kaçınılmalıdır, ancak bir kaçamak olarak sebzeli burgerler yiyebilirsiniz. Dışarıdan sipariş vermek yerine evde kendi sağlıklı burgerlerinizi yapmayı deneyin. Tüketebileceğiniz diğer gıda maddeleri ise sağlıklı ev yapımı sandviçler, yağsız süt ürünleri ve tonlarca meyve ve sebzedir. Her öğün mutlaka protein içermelidir.

50’Lİ YAŞLARDA

Yaşla birlikte metabolizma hızı azalır. Bu nedenle vücudumuzun kolayca sindirebileceği gıdaları tüketmemiz önerilir. 50'li yaşlarındayken, sütü badem sütüyle ve normal mısır gevreğinizi tatsız ve şekersiz çeşitlerle değiştirmelisiniz. Şeker kullanmak yerine tat vermesi için bal ekleyebilirsiniz. Yaşlanma belirtilerini azaltmak için avokado, brokoli, yaban mersini, fındık ve ıspanak yiyin. Elma yemek , kolesterolü düşürmenize ve diyabetle savaşmanıza yardımcı olabilir.

60 YAŞ VE ÜZERİ

Bu yaş grubunda meyve ve sebze tüketimi önemlidir. Ispanak, mercimek ve fasulye gibi demir açısından zengin besinler tüketin. Soya fasulyesi ve yapraklı yeşillikler de formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Bunlara ek olarak tuz tüketiminizi de azaltın. Satın almadan önce ürünlerde ilave tuz olup olmadığını kontrol edin. Daha fazla su için ve mümkün olduğunca abur cubur ve tatlı yiyeceklerden kaçının.



