Bir dokunuşla salatalarınızı muhteşem bir ana yemeğe dönüştürebilecek enfes sos tarifleri

Daha hafif beslenmek istediğinizde tek başına bir öğün olarak da tüketebileceğiniz salataları, biraz soslayarak en lezzetli ana yemeklere taş çıkartabilirsiniz. İşte, yedikçe yemek isteyeceğiniz nefis salatalar için pratik salata sosu tarifleri...
MALZEMELER
1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
1,5 yemek kaşığı sirke (üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeleri bir karıştırma kasesine alın ve iyice karıştırın
MALZEMELER
150 ml zeytinyağı
2 adet kornişon turşu
30 gr hardal
2 diş sarımsak
Yarım misket limonun suyu
30 gr elma sirkesi
HAZIRLANIŞI
İlk olarak turşuları küçük parçalar halinde ince ince dilimleyin.
Hardal ve zeytinyağını bir kaseye alarak karıştırın.
Ardından tuzu karışıma ekleyin ve iyice karıştırarak homojen hale getirin.
İncecik dilimlenmiş sarımsağı ve limon suyunu karışıma ilave ederek karıştırmaya devam edin.
MALZEMELER
120 gr ekşi krema
10 gr limon suyu
20 gr sirke
HAZIRLANIŞI
Limon suyunu ve sirkeyi bir kaseye alın.
Üzerine tuz ve şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.
Şeker ve tuz tamamen eridikten sonra kalan malzemeleri de karışıma dahil edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
MALZEMELER
2 çorba kaşığı mayonez
1 çorba kaşığı hardal
3 çorba kaşığı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Mayonez ve hardalı karıştırma kabına alıp çırpın
Ardından tuz ve karabiberi karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin.
Son olarak zeytinyağını ve limonu ekleyin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum