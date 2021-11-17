YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bir dokunuşla salatalarınızı muhteşem bir ana yemeğe dönüştürebilecek enfes sos tarifleri

Bir dokunuşla salatalarınızı muhteşem bir ana yemeğe dönüştürebilecek enfes sos tarifleri

17.11.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ana yemeğin vazgeçilmezi olan salatalar, tek başına öğün olarak da tüketilebiliyor. Hem sağlıklı hem de hafif bir seçim olan salatalar için hardaldan mayoneze, sirkeden pekmeze pek çok malzeme ile soslar hazırlayıp lezzeti arşa çıkarmak da mümkün. En mütevazı salatayı bile lezzet şölenine çevirecek salata sosu tariflerini sizler için derledik!

Bir dokunuşla salatalarınızı muhteşem bir ana yemeğe dönüştürebilecek enfes sos tarifleri

Daha hafif beslenmek istediğinizde tek başına bir öğün olarak da tüketebileceğiniz salataları, biraz soslayarak en lezzetli ana yemeklere taş çıkartabilirsiniz. İşte, yedikçe yemek isteyeceğiniz nefis salatalar için pratik salata sosu tarifleri...

PEKMEZ VE SİRKELİ SALATA SOSU

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

  • 1,5 yemek kaşığı sirke (üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz)

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Tüm malzemeleri bir karıştırma kasesine alın ve iyice karıştırın

  • Homojen hale geldiğinde bol yeşillik içeren salatanıza ekleyin. Tatlı ekşi bir tat veren bu sosa bayılacaksınız.

HARDALLI SALATA SOSU

MALZEMELER

  • 150 ml zeytinyağı

  • 2 adet kornişon turşu

  • 30 gr hardal

  • 2 diş sarımsak

  • Yarım misket limonun suyu

  • 30 gr elma sirkesi

  • Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak turşuları küçük parçalar halinde ince ince dilimleyin.

  • Hardal ve zeytinyağını bir kaseye alarak karıştırın.

  • Ardından tuzu karışıma ekleyin ve iyice karıştırarak homojen hale getirin.

  • İncecik dilimlenmiş sarımsağı ve limon suyunu karışıma ilave ederek karıştırmaya devam edin.

  • Son olarak sirke, karabiber ve turşuları da sosa ekleyin. Sosunuz hazır!

PAPRİKA SALATA SOSU

MALZEMELER

  • 120 gr ekşi krema

  • 10 gr limon suyu

  • 20 gr sirke

  • Dilediğiniz kadar paprika, tuz ve şeker

HAZIRLANIŞI

  • Limon suyunu ve sirkeyi bir kaseye alın.

  • Üzerine tuz ve şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.

  • Şeker ve tuz tamamen eridikten sonra kalan malzemeleri de karışıma dahil edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

  • Bu sosu tüm mevsim salatalarına ekleyebileceğiniz gibi dilerseniz ızgara peynirli ya da kızarmış tavuklu salatalarda da kullanabilirsiniz.

MAYONEZLİ SALATA SOSU

MALZEMELER

  • 2 çorba kaşığı mayonez

  • 1 çorba kaşığı hardal

  • 3 çorba kaşığı zeytinyağı

  • Dilediğiniz kadar tuz, karabiber ve limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • Mayonez ve hardalı karıştırma kabına alıp çırpın

  • Ardından tuz ve karabiberi karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin.

  • Son olarak zeytinyağını ve limonu ekleyin.

  • Homojen bir hale geldiğinde salatanıza ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mantı lezzetinden geri kalmak istemeyen vejetaryenler buraya: Hengel ile etsiz mantı keyfiMantı lezzetinden geri kalmak istemeyen vejetaryenler buraya: Hengel ile etsiz mantı keyfi
PARTNER Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı" Bülent Ersoy küplere bindi! "Terbiye sınırlarını aştı"
Tekirdağ köftesi tarifiTekirdağ köftesi tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Ünlü şarkıcıdan Survivor itirafı! "Gitmeme bir gün kala..."

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Meğer ne kolaymış! Restoran lezzetini eve taşıyın

Meğer ne kolaymış! Restoran lezzetini eve taşıyın

Hepsini aynı kefeye koymayın! Hangi soğan nerede kullanılır?

Hepsini aynı kefeye koymayın! Hangi soğan nerede kullanılır?

Üç boyutlu yazıcıdan etsiz kebap ürettiler

Üç boyutlu yazıcıdan etsiz kebap ürettiler

Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif

Klasik patlamış mısırdan sıkılanlar için birbirinden lezzetli 4 farklı tarif

İlginizi Çekebilir

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mutfağınıza şık ve kullanışlı bir tavsiyemiz var

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makineleri

En güzel hamur işleri için en iyi hamur yoğurma makineleri

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.