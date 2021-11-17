Bir dokunuşla salatalarınızı muhteşem bir ana yemeğe dönüştürebilecek enfes sos tarifleri

Daha hafif beslenmek istediğinizde tek başına bir öğün olarak da tüketebileceğiniz salataları, biraz soslayarak en lezzetli ana yemeklere taş çıkartabilirsiniz. İşte, yedikçe yemek isteyeceğiniz nefis salatalar için pratik salata sosu tarifleri...

PEKMEZ VE SİRKELİ SALATA SOSU

MALZEMELER

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

1,5 yemek kaşığı sirke (üzüm ya da elma sirkesi kullanabilirsiniz)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırma kasesine alın ve iyice karıştırın

Homojen hale geldiğinde bol yeşillik içeren salatanıza ekleyin. Tatlı ekşi bir tat veren bu sosa bayılacaksınız.

HARDALLI SALATA SOSU

MALZEMELER

150 ml zeytinyağı

2 adet kornişon turşu

30 gr hardal

2 diş sarımsak

Yarım misket limonun suyu

30 gr elma sirkesi

Dilediğiniz kadar tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

İlk olarak turşuları küçük parçalar halinde ince ince dilimleyin.

Hardal ve zeytinyağını bir kaseye alarak karıştırın.

Ardından tuzu karışıma ekleyin ve iyice karıştırarak homojen hale getirin.

İncecik dilimlenmiş sarımsağı ve limon suyunu karışıma ilave ederek karıştırmaya devam edin.

Son olarak sirke, karabiber ve turşuları da sosa ekleyin. Sosunuz hazır!

PAPRİKA SALATA SOSU

MALZEMELER

120 gr ekşi krema

10 gr limon suyu

20 gr sirke

Dilediğiniz kadar paprika, tuz ve şeker

HAZIRLANIŞI

Limon suyunu ve sirkeyi bir kaseye alın.

Üzerine tuz ve şekeri ilave edin ve eriyene kadar karıştırın.

Şeker ve tuz tamamen eridikten sonra kalan malzemeleri de karışıma dahil edin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Bu sosu tüm mevsim salatalarına ekleyebileceğiniz gibi dilerseniz ızgara peynirli ya da kızarmış tavuklu salatalarda da kullanabilirsiniz.

MAYONEZLİ SALATA SOSU

MALZEMELER

2 çorba kaşığı mayonez

1 çorba kaşığı hardal

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Dilediğiniz kadar tuz, karabiber ve limon suyu

HAZIRLANIŞI