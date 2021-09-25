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  4. Saldıran belli oldu! Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi

Saldıran belli oldu! Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi

25.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayvanlarını yemlemek için ağıla giren bir köylü, 25 koyununun telef olduğunu görünce şoka girdi. Yapılan incelemede köye inen ayının iki ayrı ağılda 25 koyunu telef ederek 2 koyunu da yaraladığı tespit edildi.

Saldıran belli oldu! Koyunlarını yemlemek için girdiği ağıldaki manzara ile şoka girdi

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Yalçın köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hasan Yıldırım, sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için ağıla geldi. Bu sırada ağılın çatısının parçalandığını fark eden Hasan Yıldırım, ağıla girdiği sırada koyunlardan bir tanesinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını gördü. Aynı köyde ikamet eden ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Erdal Akyol da, koyunlarını yemlemek için girdiği ağıla 24 koyununun telef olduğunu belirledi. Koyunlara saldıranın ayı olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tutarak köy ile civarında keşif yaptı.

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Geçimini hayvancılıkla yapana Erdal Akyol, ayının saldırısında 24 koyununun öldüğünü belirterek Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine seslendiklerini ve yardım beklediklerini söyledi. Akyol, “Kaybımız çok, bölgemizde ayı saldırısı çok oluyor. Bundan dolayı çok korkuyoruz. Sene başından bu yana ayı, 4 defa ağıla saldırdı. Son olayda da 10 tane koyunum öldü, 11 koyunumda yaralandı, yaralanan koyunlarımda bir süre sonra öldü. Kaybım çok. Koyunlarımı kaybettim” diye konuştu.
Öte yandan daha öncede ayı saldırısında Arif Yıldırım’a da ait 28 koyunun öldüğü öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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