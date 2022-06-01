HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgın nedeniyle seferlere ara vermişti! Hintli hava yolu şirketi IndiGo Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Salgın nedeniyle seferlere ara vermişti! Hintli hava yolu şirketi IndiGo Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

01.06.2022 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan merkezli ünlü hava yolu şirketi IndiGo, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye seferlerine ara vermişti. Şirket, seferlere yeniden başladığını duyurdu.

Salgın nedeniyle seferlere ara vermişti! Hintli hava yolu şirketi IndiGo Türkiye seferlerine yeniden başlıyor

Kovid-19 nedeniyle iki yıl aradan sonra Yeni Delhi'den İstanbul Havalimanı'na A321 tipi uçakla gerçekleştirilen ilk seferle gelen 216 yolcuya uçağın kapısında çikolata ikramı yapılırken uçuş ekibine ise çiçek takdim edildi.

AA-20220601-28043399-28043395-HINTLI_HAVA_YOLU_SIRKETI_SALGIN_NEDENIYLE_ARA_VERDIGI_TURKIYE_SEFERLERINE_YENIDEN_BASLADI

İstanbul Havalimanı'ndan yapılan 6E0012 sefer sayısı ile Yeni Delhi'ye yapılan uçuş öncesi ise yolcuların bilet ve bagaj işlemlerini yaptırdığı check-in adasında yolcular çiçeklerle karşılandı.

7 GÜN UÇUŞ YAPILACAK

wa

IndiGo Havayolları, haftanın 7 günü Yeni Delhi ile İstanbul arasında karşılıklı uçuş gerçekleştirecek.

Seferlerin ileriki aylarda artırılmasının planlandığı bildirildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...NATO'dan flaş açıklama! Türkiye de dahil...
Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunmaBebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Erdoğan ilk kez 'Yeni safhaya geçiyoruz' diyerek duyurdu! Suriye operasyonu açıklaması

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

Depoyu fullemek artık çok zor... Benzin ve motorine bir zam daha

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Ağlatacağız'

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Antalya sokaklarında çırılçıplak dolaştı! Gerçek ortaya çıktı

Almanya'da gördü, Sinop'ta kurdu! 'Hammaddesi Allah’tan'

Almanya'da gördü, Sinop'ta kurdu! 'Hammaddesi Allah’tan'

İlginizi Çekebilir

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Bağışıklığı zırh gibi korur, enfeksiyonları kurutur...

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Ölüm oyunu! Saklambaç oynayan kıza puma saldırdı

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Dünyanın en ünlü seks kulübünden taze dedikodular!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.