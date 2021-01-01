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Salma Hayek 2020'yi bikinili pozlarla uğurladı

01.01.2021 09:35 | Son Güncelleme:
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Salma Hayek 2020'yi bikinili pozlarla uğurladı

Salma Hayek 2020 yılının bitmesine saatler kala yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Güzel oyuncu hayranlarından beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Salma Hayek, bitmek üzere olan 2020 yılını da iyi dileklerle uğurladı. 54 yaşındaki Hayek, Instagram sayfasında fuşya rengi bikini ve ona uygun renkte bir tunikle çekilen bir pozunu paylaştı.

Hayek fotoğraf için görüntüsünü güneş gözlüğü ve bir de şapkayla tamamladı.

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İş insanı François Henri Pinault ile evli olan bir çocu annesi Hayek, paylaşımında " 2020'nin son günleri. Doğayla iletişim içinde bulunduğum ve sağlıklı olduğum için daha fazla minnettar olamazdım" mesajını yazdı.

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Salma Hayek'in bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Birçok takipçisi Salma Hayek'in de yeni yılını kutları ve iyi dileklerini belirtti. Yorum yapan takipçilerin en çok üzerinde durduğu ayrıntı da Hayek'in ilerleyen yaşına rağmen formunu koruması oldu.

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Nerede olduğu belirtmeyen ama paylaşımlarından, ailesiyle birlikte yeni yılı karşılamak üzere tropikal bir bölgeye gittiği anlaşılan Hayek daha sonra da dondurma yerken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

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