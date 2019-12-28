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  4. SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri

SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 28.12.2019 22:34 | Son Güncelleme

SAMDOB'dan unutulmaz film müzikleriyle yeni yıl konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni yıl konserinde ''unutulmaz film müzikleri'' ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB'un, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri tek bölümden oluştu. Konserde, hafızalarda yer etmiş ''Cesur Yürek'', ''Evde Tek Başına'', ''Siyah Orfe'', ''Star Wars'', ''Görevimiz Tehlike'' ve ''Tosun Paşa'' filmlerinin müzikleri ile ''New York New York'', ''Myway'', ''La Vie En Rose'' şarkıları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hakan Kalkan'ın orkestra şefliğini yaptığı konserde, soprano Derya Belevi, mezzo soprano Leyla Ceren Koç ve bariton Şahan Gürkan solist olarak, Bengi Yardımlı da başkemancı olarak yer aldı.

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