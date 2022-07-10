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Samimi dansları çok konuşulmuştu! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans

10.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edis Görgülü ve Zeynep Bastık'ın bir partideki samimi şekilde dans etmeleri 2021 yılının en çok konuşulan konuları arasındaydı. Edis ve Bastık'ın dansına Seren Serengil olay bir yaparak, "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" demişti. Uzun süre gündemden düşmeyen Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni bir dans videosu geldi.

Zeynep Bastık'ın meslektaşı Edis ile dansı sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. O dönem Söylemezsem Olmaz programında sucunuluk yapan Seren Serengil, ikilinin dansları hakkında "Eli kasığımda bir adamla dans etmeme müsaade ediyorsa o adam benim kocam değildir. İzin veriyorsa çok geniş bir adamdır" yorumunda bulunmuştu.

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Son günlerde boşanma haberleriyle gündem olan genç şarkıcı Zeynep Bastık, bu defa doğum günü partisiyle sosyal medyanın gündeminde. Zeynep Bastık doğum gününü boşanmak üzere olduğu eşi Tolga Akış ve popçu Edis’in de katıldığı bir partiyle kutladı.

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29 yaşına basan genç popçu, yeni yaşını kutladığı partide Edis'le dans etti. İkilinin dansı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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"ABARTILMASINI ANLAMIYORUM"

Edis geçtiğimiz aylarda Zeynep Bastık'ın “2021 yılının en abartılmış olayı neydi?” sorusuna, “Bence seninle olan dansımdı. Yeri gelmişken son kez konuşalım bu konuyu” demişti.
Edis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önümüzde 300 kişinin olduğu bir yerde biz zaten böyleyiz. Dokunaklıyız, severiz, kardeşiz. Bu durumun böyle barlarda dans ediyormuşuz gibi abartılmasını anlamıyorum gerçekten. Böyle magazine alışık değiliz. O saatten sonra haberlerin önünü alamadık ya ilk defa magazini tanıdım. Bir konunun ne kadar abartılabileceğini o zaman gördüm!"

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Zeynep Bastık edis
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