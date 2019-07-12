Şampiyon Adem Kılıççı Survivor'ın ardından ilk kez konuştu

Ertem Şener’in sunduğu Sorgu Odası programına konuk olan Adem Kılıççı, geçmişe yönelik önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak Turabi ile aralarında geçen gerilimleri hakkında konuşan Kılıççı, Turabi ile yarışmadan sonra helalleştiğini, hatta şampiyon olduğunda kendisini tebrik de ettiğini söyledi.

Ertem Şener’in, “Bir sırrın var mı sakladığın?” sorusuna “Evet, var diyen Adem Kılıççı, “Tabii ki sırrım var ama söylemeyeceğim. Çok büyük bir gündem yaratmaz ama bana özel bir sır o. Kameralar kapandığı zaman belki konuşuruz” şeklinde yanıt verdi.

ŞAŞIRTAN İTİRAF

Öte yandan yıllarını ringe verdiğini söyleyen Kılıççı, Survivor’ın daha zor olduğunu itiraf etti.

Gizlice 2 kere ağladığını da belirten Kılıççı, ilk olarak annesiyle görüştüğü zaman, ikinci olarak ise Turabi’nin sakatlandığı zaman ağladığını anlattı.

Önümüzdeki yıllarda ekranlarda bir dizi projesiyle görünüp görünmeyeceği de merak konusu olan Kılıççı, dönem dizileri ya da biraz daha samimi dizilerde, kendisine hitap eden rollerde oynayabileceğini belirtti.

