Şampiyonlar Ligi finali: Zafer Chelsea'nin

Şampiyonlar Ligi'ni Chelsea kazandı.

Portekiz'in Porto kentinde oynanan final maçında Manchester City'yi yenen Londra temsilcisi, Avrupa futbolunun en büyük kupasını dokuz yıl aradan sonra ikinci defa müzesine götürmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finaline çıkan Manchester City maça baskılı başlasa da rakip kalede ilk tehlikeyi yaratan Chelsea oldu.

İki takımın da ofansif bir futbol sergilediği ilk yarıda art arda karşılıklı pozisyonlar yaşandı.

Takımlar çok sayıda gol fırsatından yararlanamazken Chelsea'nin orta sahası Kai Havertz 42. dakikada perdeyi açtı.

City'nin ileride baskı kurduğu bir anda Mason Mount'ın ara pasında savunmanın arkasına kaçan Havertz, karşı karşıya kaldığı kaleci Ederson Morales'i de geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.

City ikinci yarıya da baskılı başladı. Chelsea de oyunu daha dar alanda oynamaya başlayınca ilk yarının aksine takımlar ikinci yarıda daha az gol pozisyonuna girebildi ve ilk 25 dakika kaleyi bulan şut olmadı.

İkinci yarının başında damgasını vuran bir diğer şey de Kevin de Bruyne ve Antonio Rudiger'in çarpışmasıydı.