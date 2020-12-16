Samsun'da koronavirüs vakalarına karşı 8 kişilik 'gizli ekip' kuruldu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, koronavirüs vaka sayısındaki artış üzerine yakın koruma ekibi ile fotoğrafçılarından oluşan 8 kişilik gizli ekip kurdu. Gizli ekip, kent merkezi ile ilçelerdeki meydan, cadde ve pazar yerlerine giderek, insan yoğunluğunu fotoğraflayıp Vali Dağlı'ya ulaştırıyor. Vali Dağlı da anında polis ekiplerini o bölgeye yönlendiriyor. Vali Dağlı zaman zaman da ekiplerin bulunduğu noktalara giderek çalışmaları yerinde inceliyor.

‘SEKİZ KİŞİLİK EKİP FOTOĞRAFLIYOR'

Kentin durumuna hakim olmak zorunda olduklarını söyleyen Vali Dağlı, "Bu şu demek; Saathane Meydanı'nda, Çiftlik Caddesi'nde veya Mecidiye Çarşısı'nda ne kadar kalabalık var? Pazar yerlerimizde denetimlerimiz tam yapılıyor mu? Vatandaşlarımız bunlara tam uyuyor mu? Diğer ana arterlerde kalabalığın yoğun olduğu yerlerde hatta ilçelerimizde durum ne? Durumu fotoğraflıyorlar. Fotoğrafları bana gönderiyorlar. Ben de kolluk kuvvetlerimize, kaymakamlarımıza ve il emniyet müdürümüze göndermek suretiyle anında müdahale ettiriyoruz. Yoğunlukların azaltılması için anında müdahale ediliyor. Amacımız sonuçta üzüm yemek. Oradaki kalabalıkların oluşmasını önlemek. Hiçbir çalışanımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Hepsi fedakar şekilde çalışıyor teşekkür ediyoruz" dedi.