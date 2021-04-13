HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Samsun’da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

13.04.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da şarampole yuvarlanan bir otomobil alev aldı, araçtaki 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Samsun’da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Saray Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil yoldan yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı. Aracın yandığını fark edenler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi.

Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralıAntalya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

ARACIN İÇİNDE YANARAK CAN VERDİLER

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale etti. Ancak araç içinde bulunan 2 kişi ile birlikte tamamen yandı.

Yanarak hayatını kaybederken 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!
Hastane acilini savaş alanına çevirdilerHastane acilini savaş alanına çevirdiler
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Samsun

En Çok Okunan Haberler

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 13 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İran basını duyurdu! İsrail gemisi vuruldu

İran basını duyurdu! İsrail gemisi vuruldu

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Gerçeği çok az kişi biliyor! Camdaki Kız’ın yıldızı Ajda Pekkan ile...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Mustafa Üstündağ'ın kavgasının görüntüleri ortaya çıktı! 15 dakikada zırhlı araçlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları duyurdu!

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.