Samsun’da şarampole yuvarlanan otomobil alev aldı: 2 ölü

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Saray Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü tespit edilemeyen otomobil yoldan yoldan çıkarak yaklaşık 15 metre şarampole yuvarlanıp alev aldı. Aracın yandığını fark edenler durumu jandarmaya ve itfaiyeye haber verdi.

ARACIN İÇİNDE YANARAK CAN VERDİLER

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan araca müdahale etti. Ancak araç içinde bulunan 2 kişi ile birlikte tamamen yandı.

Yanarak hayatını kaybederken 2 kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)



