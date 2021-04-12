HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

12.04.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Antalya’da trafik kazası: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Kaza Antalya-Korkuteli karayolu Bayatbademleri mevkinde saat 22:45 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Antalya istikametine seyir halinde olan Yahya Doğan yönetimindeki otomobil , aynı istikamette seyreden O.K . idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Kaykay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Yahya Doğan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan A.Ç. ile yine otomobilde yolcu olarak bulunan H.I ’nin hastanede tedavisinin devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Mersin'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldıMersin'de su kuyusuna düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.