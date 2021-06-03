Samsun'da sel felaketi! Yaşlı adamı ölümden kurtardılar

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Bu sırada eğimli olan bölgelerde ise sel suları önüne ne geldiyse alıp götürdü. 58 yaşındaki Orhan Çiftçi ise motosikletini dükkanın içerisine almak için dışarı çıktı. Sel şiddetiyle dengesi bozulan Çiftçi, motoruyla birlikte sel sularına kapıldı. Metrelerce sürüklenen yaşlı adam bir arabanın altında kaldı. Bu sırada yükselen suyun etkisiyle boğulma tehlikesi yaşayan adamın yardımına gençler yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayı anlatan gençlerden 24 yaşındaki Mustafa Peker, "Arabanı oto yıkamaya getirmiştim. O sırada yağmur yoktu. Bir anda yağmur bastırınca aşağıya doğru sel olmaya başladı. Akıntı yükselmişti. Amcamız da motorunu selden kurtarayım diye kenara çekmeye çalışırken suların daha fazla yükselmesiyle beraber motorla beraber sürüklenmeye başladı. Ben de hemen bunu gördüm, müdahale etmek için koştum. Amca motorun altında kalmıştı, bir arabaya çarparak durdu. Amcayı çıkartmaya çalışırken ben de sıkıştım. Halil arkadaşımı çağırdım. O geldi yardıma. Yoksa ben de sürükleniyordum" dedi.