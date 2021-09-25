Samsung, 3 popüler modeli için güncelleme yayınladı

Android tarafında kullanılan açık kaynak kodlu sistem, pek çok avantajı beraberinde getirdiği gibi güvenlik tarafında bazı sıkıntılara da zemin hazırlıyor. Kullanıcıları bu sıkıntılardan korumak da telefon üreticilerinin yazılım ekibine düşüyor.

Pek çok üretici mevcutta satışta olan modeli için aylık bazda güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Nitekim Samsung da bunlardan biri. Güney Koreli üretici geçtiğimiz günlerde orta segmentteki 3 popüler modeli için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı.

Ülkemizde de satılan Galaxy A30s, Galaxy A50 ve Galaxy M51 merakla beklenen Eylül ayı güncellemesi yayınlandı.

Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte telefonun güvenlik seviyesi bir tık daha artmış olacak. Şunu dip not olarak hatırlatalım. Bu sadece bir güvenlik güncellemesi. Dolayısıyla bu güncellemeyi yaptığınızda telefonunuzun Android sürümünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ayrıca güncelleme bölgesel olarak sunulduğu için cihazınıza biraz geç gelebilir.

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