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Samsung, 3 popüler modeli için güncelleme yayınladı

25.09.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli üretici geçtiğimiz günlerde orta segmentteki 3 popüler modeli için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Şüphesiz iOS’in Android’e karşı en üstün olduğu taraf güvenlik diyebiliriz. Elbette burada geliştiricilerin tutumu da çok önemli bir rol üstleniyor. iOS’in kapalı kaynak kodlu, Android’in ise açık kaynak kodlu bir yazılım olması, kökünde pek çok duruma etki eden bir süreç. Güvenlik de bu kriterler arasında yer alıyor.

Samsung, 3 popüler modeli için güncelleme yayınladı

Android tarafında kullanılan açık kaynak kodlu sistem, pek çok avantajı beraberinde getirdiği gibi güvenlik tarafında bazı sıkıntılara da zemin hazırlıyor. Kullanıcıları bu sıkıntılardan korumak da telefon üreticilerinin yazılım ekibine düşüyor.
Pek çok üretici mevcutta satışta olan modeli için aylık bazda güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Nitekim Samsung da bunlardan biri. Güney Koreli üretici geçtiğimiz günlerde orta segmentteki 3 popüler modeli için yeni bir güvenlik güncellemesi yayınladı.
Ülkemizde de satılan Galaxy A30s, Galaxy A50 ve Galaxy M51 merakla beklenen Eylül ayı güncellemesi yayınlandı.

galaxy-m51

Yayınlanan bu güncelleme ile birlikte telefonun güvenlik seviyesi bir tık daha artmış olacak. Şunu dip not olarak hatırlatalım. Bu sadece bir güvenlik güncellemesi. Dolayısıyla bu güncellemeyi yaptığınızda telefonunuzun Android sürümünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ayrıca güncelleme bölgesel olarak sunulduğu için cihazınıza biraz geç gelebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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