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Samsung DeX projesinin fişini çekti!

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 19.10.2019 20:27 | Son Güncelleme

Samsung’un akıllı telefonlarını bilgisayara çeviren devrimsel teknolojisi DeX’in Linux ayağının sonu geldi. Samsung, test kullanıcılarına attığı bir e-posta ile Linux on DeX projesinin beta sürecinin bittiğini ve Android 10 kullanan Samsung akıllı cihazlar için Linux on DeX projesinin kapatıldığını açıkladı.

Samsung DeX projesinin fişini çekti!

Samsung DeX basitçe açıklamak gerekirse Android kullanan herhangi bir üst seviye Samsung akıllı telefonunuzu bir ekran vasıtasıyla bilgisayara dönüştüren en işlevsel teknolojilerden sadece biri. Güney Koreli teknoloji devi de DeX’in tanıtımı sonrası birçok kullanıcıdan DeX hakkında olumlu geri dönüşler almıştı. Bu geri dönüşleri dikkate alan şirket, bundan yaklaşık bir yıl kadar önce DeX’te Linux işletim sistemini çalıştıran bir teknoloji üzerinde çalışmaya başlamış ve bunu sağlayan ‘‘Linux on DeX’’ uygulamasının betasını indirmeye sunmuştu. Linux on Dex’i belirli bir kullanıcı üzerinde test eden Samsung, projenin geleceği hakkında kötü bir haber verdi.

SAMSUNG LİNUX ON DEX TEKNOLOJİSİNİ RAFA KALDIRDI

Linux on DeX betayı Android akıllı telefonlarında indirmeye sunan şirket, geçen bir yılın ardından kullanıcılarına yeni bir e-posta yolladı. Samsung, söz konusu e-postada Linux on DeX beta sürecinin sona erdiğini, LinuX on DeX teknolojisinin artık Android 10 yüklü Samsung cihazlarında çalışmayacağını duyurdu. Bu durum Linux çalıştıran bir DeX teknolojisini önemseyen kullanıcıları ve bu işin meraklılarını fazlasıyla hayal kırıklığına uğratsa da bize göre pek de sürpriz olmadı.

LİNUX

LİNUX ON DEX DÜŞÜK İNDİRME SAYISINA SAHİPTİ AMA…

Play Store Linux on Dex beta uygulamasının kullanıcı sayısına baktığımızda uygulamanın Nisan 2019 döneminde sadece 5.000 kez indirildiğini görüyoruz. Yani uygulamayı Samsung kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu da önemsememiş gibi görünüyor. Ama yine de devrimsel bir yenilik olabilecek bir teknolojiyi tek bir e-posta ile kapatmak gayet üzücü bir durum.

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