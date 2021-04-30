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Samsung Galaxy F52 5G onayı aldı

30.04.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un yakında Hindistan’da piyasaya çıkması beklenen yeni Samsung Galaxy F52 5G akıllı telefonu ortaya çıktı. Cihaz, görünüşünü ve bazı temel özelliklerini doğrulayan birden fazla listede görüldü.

Samsung Galaxy F52 5G onayı aldı

Samsung Galaxy F52 5G, geçtiğimiz hafta Çin’in TENAA telekom otoritesinden onay aldı. Görünüşe göre telefon, Google Play Console veritabanında göründüğü gibi artık diğer pazarlara da yöneliyor olabilir. Google Play Console listesi, telefonun TENAA listesinde görünen resmine benzeyen bir resimle ortaya çıktı. Cihaz hafif kalın bir çerçeve ve sağ üst köşesindeki selfie kamera deliği ile göründü. TENAA’da ortaya çıkan telefonun arka görüntüsü, dört kamera ve bir LED flaşın yer aldığı dikdörtgen şeklindeki kamera adacığını da ortaya çıkarmıştı.

GALAXY F52 5G NELER SUNACAK?

Cihaz için çıkan yeni sızıntılarla hakkında bilinenler çoğaldı. Buna göre, F52 5G (SM-E5260) Snapdragon 750G ve 8GB RAM‘den güç alacak. Ayrıca 1080×2009 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak ve muhtemelen Android 11 tabanlı OneUI 3.1 ile çalışacak.

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Galaxy F52 5G listelemesi

Ayrıca, görünüşe göre, yukarıda bahsettiğimiz gibi ekranın sağ köşesinde bir delik çentiğe de mevcut. Geçmiş listelemeler, cihazın arka tarafında 64MP birincil kameranın yanı sıra 4,350 mAh pil ve 25W hızlı şarj olacağını ortaya çıkardı. Buna göre telefonun boyutları 164,63 mm × 76,3 mm × 8,7 mm olacak. Şimdilik bilinenler bu kadar, ancak ortaya çıktıkça Galaxy F52 5G hakkında daha fazla ayrıntı sunmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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