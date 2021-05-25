Samsung Galaxy M22 Geekbench’te görüldü

Hazırlanan bir rapora göre, yakında çıkacak olan Galaxy M22, SM-M225FV model numarasını taşıyacak. Hatırlatmak gerekirse, telefonun Geekbench listesi de aynı model numarasına sahip. Bununla birlikte, bölgesel varyantlara bağlı olarak başka model numaralarının da olabileceğine dikkat etmek önemli. Ancak ciihazların yalnızca son iki alfabeye göre farklılık göstermeleri gerekiyor. Ayrıca, yayın bu telefonun 4GB RAM ile birleştirilmiş bir MediaTek Helio G80 yonga seti tarafından destekleneceğini söylüyor. Oysa ağabeyi Galaxy M32, aynı yonga setine sahip olmasına rağmen 6GB RAM’e sahip olacak.

GALAXY M22 KAMERA KONUSUNDA M32'DEN FARKLI

Kameralara gelince, Galaxy M22’nin Galaxy M32 gibi 64MP ve 20MP kameralar yerine 48MP birincil kamera ve 13MP selfie kamerası kullandığı söyleniyor. Bununla birlikte, 6.000mAh pil ile desteklendiği bildiriliyor. Bu ilginç çünkü Galaxy M22’nin dayandığı Galaxy A22’nin 5.000 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor. Son olarak, Galaxy M22, Galaxy M32 ile aynı renklerde satışa sunulacak. Bu renkler Siyah, Mavi ve Beyaz.