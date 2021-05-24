Samsung Galaxy F42 5G geliyor!

Web sitesi listesi, Galaxy F42 5G’nin Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac desteği ile geleceğini ve SM-E426B / DS model numarasına sahip olacağını ortaya koyuyor. Akıllı telefon, OneUI 3.0 arayüzü ile Android 11 sistemini çalıştıracak.

Bu ayrıntıların dışında, Wi-Fi Alliance web sitesinde Samsung’un Galaxy F42 5G listesi ile ilgili pek bir şey açığa çıkmıyor. Ancak Galaxy F42 5G’nin yeniden yapılandırılmış bir Galaxy M42 5G olduğuna inanılıyor.

GALAXY F42 5G NELER SUNACAK?

Galaxy F serisi, Galaxy M serisinin yeniden markalanmış bir versiyonu oldu. Aynı gelenek, en azından Galaxy F42 5G için devam edebilir. Gerçekten de, Galaxy F42 5G’de yeniden markalanmış bir M42 5G ile karşılaşacaksak temel işlevleri aynı kalırken bazı iyi iyileştirmelerin yapılması muhtemel görünüyor. Galaxy F42 5G’nin teknik özellikleri arasında 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm’un Snapdragon 750 yonga setinin yer alması bekleniyor.

Yonga setinin 5G desteği var ve akıllı telefonun 5.000 mAh pil ile desteklenmesi öngörülüyor. Ek olarak, dörtlü arka kamera kurulumu 48MP ana kamera içerirken, 20MP ön kamera da mevcut. 6.6 inçlik ekranın yapısı hakkında pek bir şey söylenemez, ancak daha iyi bir ekran çıkışı sağlamak için iyileştirmeler yapılabilir.

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