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  4. Samsung Galaxy M62 25W hızlı şarj ve 7.000 mAh pil ile geliyor!

Samsung Galaxy M62 25W hızlı şarj ve 7.000 mAh pil ile geliyor!

18.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy M62 25W hızlı şarj ve 7.000 mAh pil ile geliyor!

Samsung Galaxy M62'nin batarya yapısı, FCC sertifikası almasıyla ortaya çıktı. Yüksek batarya kapasitesine sahip modeller sunan firma, Galaxy M62 modelinin bataryasıyla adından söz ettireceğe benziyor.

Samsung için 2021 verimli başladı. Geçtiğimiz günlerde yeni S21 serisini tanıtan marka, yeni Galaxy M62 modelini de oldukça büyük bir pil ile tanıtmak istiyor gibi görünüyor. Model adı SM-M62F olan ve Galaxy M62 olduğuna inanılan bir Samsung cihazı FCC sertifikasında 7.000 mAh pil ile birlikte görüldü. Ek olarak FCC sertifikasında, Galaxy M62 olduğuna inanılan cihazın 25W şarj cihazıyla birlikte gönderileceği duyuruldu. Cihaz ayrıca bir USB-C bağlantı noktasına ve 3,5 mm kulaklık jakına sahip olacak. Bu özelliklere bakılırsa cihaz adından söz ettireceğe benziyor.

İŞTE GALAXY M62'NİN ÖZELLİKLERİ

ABD düzenleyicisinin web sitesindeki belgeler, Galaxy F62 olduğu söylenen SM-E625F / DS modelin kodunu da içeriyor, bu da Samsung’un aynı cihazı farklı ülkelerde ve farklı pazarlarda değişik adlarla satabileceğini göreceğimiz anlamına geliyor. FCC, cihazın özelliklerini detaylandırmadı, ancak Geekbench sayesinde merakla beklenen cihazın Exynos 9825 SoC, 6GB RAM ve Android 11 ile geleceği öğrenildi.

Galaxy M62’nin daha önce bir tablet olduğu söylenmişti, ancak FCC’nin sitesinde yer alan belgelerden biri üründen cep telefonu olarak bahsetti. Güney Koreli teknoloji devi şu ana kadar Galaxy M62 hakkında daha fazla ayrıntı sunmadı, ancak önümüzdeki günlerde daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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