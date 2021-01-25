HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy Tab S7 Lite Plus/XL yolda olabilir

Samsung Galaxy Tab S7 Lite Plus/XL yolda olabilir

25.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsung Galaxy Tab S7 Lite Plus/XL yolda olabilir

SamMobile’ın yayınladığı habere göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy Tab S7 serisinin yeni versiyonları üzerine çalışıyor. Samsung’un tablet serilerinden Galaxy Tab S’in bu yeni versiyonları muhtemelen Galaxy Tab S7 Lite veya Galaxy Tab S8 olarak adlandırılacak.

Söylentilere göre tablet Wi-Fi, LTE ve 5G bağlantı desteklerine sahip olacak. Ayrıca yeni Galaxy Tab S serisinin model numaralarının SM-T730, SM-T735 ve SM-T736B/SM-T736N olması bekleniyor. SamMobile, Galaxy Tab S serisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasa da, Samsung’un Galaxy Tab S7 Lite üzerinde çalıştığından emin. Ancak, verilen model numaralarının Galaxy Tab S7 Lite ile örtüşüp örtüşmediği şimdilik netlik kazanmamış durumda.

GALAXY TAB S7 LİTE İLE TAB S7 LİTE PLUS DA GELEBİLİR

Söylentilere ek olarak teknik özellikleri ve diğer bilgileri henüz ortaya çıkmamış olsa da, yakın zamanda bir Galaxy Tab S7 Lite Plus (veya XL) piyasaya çıkabilir. Söylentiler, Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte muhtemelen daha büyük bir Tab S7 Lite Plus (veya XL)’ın piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. İlgili tabletin Tab S7 Lite ile aynı özellikleri barındırmasıyla birlikte daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Galaxy Tab Active 3'ün fiyatı ne kadar olacak?Galaxy Tab Active 3'ün fiyatı ne kadar olacak?

Samsung’un bir önceki Lite tableti, 2020‘nin ilk yarısında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab S6 Lite idi. Bu, yakın zamanda yeni bir Galaxy Tab S7 Lite göreceğimizi düşündürüyor. Sürekli güncellenen bir ürün yelpazesi göz önüne alındığında bunun tam olarak ne zaman olabileceğini söylemek için henüz çok erken.

OnePlus 9 ve 9 Pro özellikleri belli oldu: Yeni tasarım çok şaşırtacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı 'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı! Anne, hukuk mücadelesini kazandı
Türkiye akıllı telefon üretiminde yeni üs oldu!Türkiye akıllı telefon üretiminde yeni üs oldu!
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Survivor'da bir diskalifiye daha! Ünlü isim için çok karar

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

Özil'den sonra bir bomba daha! Anlaşma tamam!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

'Çocuklar senden değil' iddiası ortalığı karıştırdı!

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

ABD'de Trump alarmı! Binlerce ulusal muhafız görevlendirildi

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İran'dan dikkat çeken Dağlık Karabağ açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 23 Ocak koronavirüs tablosu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den 8 il için 'sarı' uyarı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Tilkiye böyle seslendi

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Kısıtlama günleri ve saatleriyle ilgili flaş açıklama!

Diğer Haberler

iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar sızdırıldı

iOS 15 güncellemesi alacak cihazlar sızdırıldı

Apple AR ve VR için sona geldi

Merakla beklenen ürünler geliyor!

Honor yeni işbirliklerini duyurdu

Honor yeni işbirliklerini duyurdu

Google, o ülkeden çekilebilir!

Google, o ülkeden çekilebilir!

Türkiye akıllı telefon üretiminde yeni üs oldu!

Türkiye akıllı telefon üretiminde yeni üs oldu!

Kripto para ''balonu'' sönmeye başladı

Kripto para ''balonu'' sönmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.