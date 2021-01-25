Samsung Galaxy Tab S7 Lite Plus/XL yolda olabilir

Söylentilere göre tablet Wi-Fi, LTE ve 5G bağlantı desteklerine sahip olacak. Ayrıca yeni Galaxy Tab S serisinin model numaralarının SM-T730, SM-T735 ve SM-T736B/SM-T736N olması bekleniyor. SamMobile, Galaxy Tab S serisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasa da, Samsung’un Galaxy Tab S7 Lite üzerinde çalıştığından emin. Ancak, verilen model numaralarının Galaxy Tab S7 Lite ile örtüşüp örtüşmediği şimdilik netlik kazanmamış durumda.

GALAXY TAB S7 LİTE İLE TAB S7 LİTE PLUS DA GELEBİLİR

Söylentilere ek olarak teknik özellikleri ve diğer bilgileri henüz ortaya çıkmamış olsa da, yakın zamanda bir Galaxy Tab S7 Lite Plus (veya XL) piyasaya çıkabilir. Söylentiler, Galaxy Tab S7 Lite ile birlikte muhtemelen daha büyük bir Tab S7 Lite Plus (veya XL)’ın piyasaya sürüleceğini işaret ediyor. İlgili tabletin Tab S7 Lite ile aynı özellikleri barındırmasıyla birlikte daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Samsung’un bir önceki Lite tableti, 2020‘nin ilk yarısında piyasaya sürülen Samsung Galaxy Tab S6 Lite idi. Bu, yakın zamanda yeni bir Galaxy Tab S7 Lite göreceğimizi düşündürüyor. Sürekli güncellenen bir ürün yelpazesi göz önüne alındığında bunun tam olarak ne zaman olabileceğini söylemek için henüz çok erken.

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