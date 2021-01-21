Galaxy Tab Active 3'ün fiyatı ne kadar olacak?

Şu an itibarıyla, yeni tabletin 64 GB Wi-Fi varyantı 489 dolardan (yaklaşık 3643 TL) başlayarak resmen satışa sunulurken, LTE bağlantılı bir diğer sürüm ise 589 dolara (yaklaşık 4390 TL) satılacak. Wi-Fi varyantı 509 (yaklaşık 3790 TL) dolardan başlayacak 128 GB’lık bir sürüm de mevcut, ancak görünen o ki bunu yalnızca Samsung’un kurumsal müşterileri kullanabilecek.

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Tablet, alt çerçevede fiziksel gezinme düğmelerine sahip. Cerçevelerin kendisi de oldukça büyük. Aygıt dayanıklılık için üretilmiş. Eldiven takarken veya IP68 sertifikalı S Pen kullanırken girişi kabul edecek şekilde tasarlanmış 8 inçlik bir LCD ekrana sahip.

Dahili olarak, Exynos 9810, tablete güç sağlıyor. Hatırlarsanız aynı yonga seti Galaxy Note 9’u da çalıştırıyordu. Yonga seti 4GB RAM ile eşleştirilmiş ve depolama microSD kart yuvası ile de genişletilebilir. Tablet, Android 10’u çalıştırıyor ve DeX modu, yuva olsun veya olmasın masaüstü bağlantılı bir deneyim sunabilecek şekilde tasarlanmış. LED flaşlı 13 MP ana kamera ve 5 MP ön kamera video görüşmeleri ve sanal toplantılar için söylenenlere bakılırsa oldukça kullanışlı. Çıkarılabilir 5.050 mAh pil de mevcut. Tab Active 3’ü şarj etmek için cihazın alt kısmına yerleştirme pimleri eklenmiş. Bakalım bu fiyatlar nasıl karşılanacak?

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