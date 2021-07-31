Samsung Galaxy Z Flip 3 hakkında yeni bir detay daha geldi

Orijinal Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G, 15W hızlı şarj desteği taşıyor. Galaxy Z Flip 3’ün aldığı 3C sertifikası, Z Flip3’ün daha hızlı şarj etme özellikleri sunabileceğini gösteriyor. Geçmiş raporlar, SM-F7110 model numarasının yaklaşmakta olan Galaxy Z Flip 3’e ait olduğunu ortaya çıkarmıştı. Z Flip 3’ün şimdi 3C sertifikasında görüldü.

Cihaz, Mayıs ayında 15W’lık bir şarj cihazıyla tespit edilmişti. Bugün yayınlanan yeni liste, cihazın EP-TA200 ve EP-TA800 model numaralarına sahip iki şarj cihazı için destek taşıyacağını gösteriyor. İlki 15W hızlı şarjı desteklerken, ikincisi 25W hızlı şarj sunuyor.

Dolayısıyla cihazın perakende paketinin 15W şarj cihazı içermesi ihtimali var ancak kullanıcılar daha hızlı şarj için 25W şarj cihazını ayrıca satın alabilecekler.

Samsung Galaxy Z Flip 3 3.300 mAh pil ile gelecek. 6.7 inçlik katlanabilir bir ekrana ve iç kısımda 10 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olacak. Dışarıda, 1.9 inçlik bir kapak ekranı ve bir çift 12 megapiksel kamera bulunacak. Snapdragon 888 mobil platformu, Galaxy Z Flip 3’ü besleyecek. Telefon, 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama ile gelebilir. Cihaz, IPX8 dereceli suya dayanıklı bir cihaz olacak.

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