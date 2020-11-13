Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladı

Güney Koreli firma yakında beta programını alacak cihazların adını açıklamıştı. Şirket, önceki nesil cihazların yanı sıra bu sefer katlanabilir cihazlarını da ekliyor.

İŞTE ONE UI 3.0 BETA GÜNCELLEMESİ ALACAK GALAXY CİHAZLAR

Bu yeni gelişme, Güney Kore topluluk forumu aracılığıyla doğrudan Samsung’tan geliyor. Yakın tarihli bir gönderide Güney Koreli teknoloji devi, One UI 3.0 beta güncellemesi için sıradaki Galaxy cihazlarının listesini açıkladı. One UI 3.0 genel beta sürümünün ikinci aşamasında aşağıdaki cihazlar yer alıyor.

Galaxy S10e, S10, S10+, S10 5G

Note 10 and Note 10+

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Gördüğünüz gibi liste, önceki nesil Galaxy amiral gemisi cihazlarından ayrı olarak yeni piyasaya sürülen katlanabilir cihazlardan oluşuyor. Akıllı telefon üreticisi bir sonraki aşama için cihazları duyururken, aynı zaman çizelgesi hala bir gizem olarak kalıyor.

Samsung’un önümüzdeki birkaç gün içinde bu cihazlara Android 11 tabanlı One UI 3.0 beta güncellemesini sunmasını bekliyoruz. Bu cihazlar için One UI 3.0 beta programına katılma süreci de aynı kalacak.

Beta kaydı başladığında kendinizi Members uygulamasına kaydetmeniz yeterli olacak.