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Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladı

13.11.2020 11:55 | Son Güncelleme:
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Samsung One UI 3.0 güncellemesi alacak modellerini açıkladı

Samsung One UI 3.0 arayüzünün genel beta testini başlatalı uzun zaman oldu. Güney Koreli firma, son birkaç hafta içinde Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 serisine çok sayıda beta güncellemesi sundu. Görünüşe göre şirket şu anda üretim hattına önceki nesil cihazları ekleyerek bir sonraki aşamaya başlamayı planlıyor.

Güney Koreli firma yakında beta programını alacak cihazların adını açıklamıştı. Şirket, önceki nesil cihazların yanı sıra bu sefer katlanabilir cihazlarını da ekliyor.

İŞTE ONE UI 3.0 BETA GÜNCELLEMESİ ALACAK GALAXY CİHAZLAR

Bu yeni gelişme, Güney Kore topluluk forumu aracılığıyla doğrudan Samsung’tan geliyor. Yakın tarihli bir gönderide Güney Koreli teknoloji devi, One UI 3.0 beta güncellemesi için sıradaki Galaxy cihazlarının listesini açıkladı. One UI 3.0 genel beta sürümünün ikinci aşamasında aşağıdaki cihazlar yer alıyor.

  • Galaxy S10e, S10, S10+, S10 5G
  • Note 10 and Note 10+
  • Galaxy Z Flip 5G
  • Galaxy Z Fold 2 5G

Gördüğünüz gibi liste, önceki nesil Galaxy amiral gemisi cihazlarından ayrı olarak yeni piyasaya sürülen katlanabilir cihazlardan oluşuyor. Akıllı telefon üreticisi bir sonraki aşama için cihazları duyururken, aynı zaman çizelgesi hala bir gizem olarak kalıyor.

Samsung’un önümüzdeki birkaç gün içinde bu cihazlara Android 11 tabanlı One UI 3.0 beta güncellemesini sunmasını bekliyoruz.  Bu cihazlar için One UI 3.0 beta programına katılma süreci de aynı kalacak.

Beta kaydı başladığında kendinizi Members uygulamasına kaydetmeniz yeterli olacak.

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One UI 3.0 güncellemesini yukarıda belirtilen cihazlara yayınladıktan sonra Samsung, güncellemeyi daha fazla akıllı telefon ve tablete sunacak. Yakın tarihli bir raporda yaklaşık 90 adet Galaxy cihazının Android 11 tabanlı Android güncellemesini alacağı iddia ediliyor.

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