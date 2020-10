One UI 3.1 bir önceki sürümü baltalayabilir

Samsung, Galaxy S21 amiral gemisi serisini her zamankinden daha erken tanıtmayı planlıyor olabilir. Ancak çıkışına 3 aydan biraz daha uzun olmasına rağmen, Galaxy S21’in kutudan One UI 3.1 ile birlikte geleceği söylentileri ortaya çıktı. Samsung’un amiral gemisi modellerinde arayüz tarafında One UI X.1 şeklinde ilerlemesi bu iddiaları güçlendiriyor. Ancak bu iddialar çok güzel gibi görünse de mevcut telefonlar için pek de iyi değil.

Ortaya atılan bu iddia; One UI 3.1’in hala geliştirildiğini gösteriyor. Bu yüzden henüz yaygınlaşmamış olan One UI 3.0 arayüzüne verilen iş yoğunluğu azalacaktır. Galaxy S20 ve Note 20 modelleri üzerinde daha yeni yeni beta testlerine başlayan Samsung, umarız iş yoğunluğunu iki sürüme eşit bir şekilde paylaştırmıştır.

ONE UI 3.1 YENİLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni arayüzün bir önceki arayüzden çok farklı olmayacağı söyleniyor. Ancak yine de Android 11 üzerine kurulu olacak olan yeni arayüzde bir takım yeni özellikler yer alacak. Bu özellikler One UI 3.0’daki gibi köklü olmayacak.

Galaxy S21 serisinin Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra dahil olmak üzere üç modelden oluştuğu söyleniyor. Telefonların 999 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulması bekleniyor. Bu üç modelin Snapdragon 875 / Exynos 1080 yonga setiyle gelmesi muhtemel.

