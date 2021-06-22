Samsung ve AMD iş birliği yakında meyvesini verecek

Bu yılın başında Samsung, bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonun Exynos yonga setinin AMD GPU’ya sahip olacağını açıklamıştı. Haber kaynağı Ice Universe, paylaştığı tweet’te GPU’nun bu yıl duyurulacağını ve hatta Galaxy Z Fold 3’te görünebileceğini açıkladı.

LANSMAN TEMMUZ AYINDA

Bir süredir iddia olarak gündemde olan bu haberlere yenileri eklenmişti. Daha önce Samsung’un ürün tanıtım etkinliğinde bu ortaklık konusunda bir takım bilgilerin paylaşılması bekleniyordu, ancak iki firmadan da herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Daha sonra sağlam kaynaklardan bu ortak projenin Haziran ayında gün yüzüne çıkacağı aktarılmıştı. Şimdi ise gelen haberlere göre bu lansman Temmuz ayına ertelendi. Twitter’dan açıklanan bu erteleme için herhangi bir neden ise gösterilmedi.

Geçen ay Samsung, Computex’te GPU’nun, PlayStation 5 ve Xbox Series S ve Series X konsollarındaki GPU’lar için kullanılanla aynı olan RDNA2 tasarımına dayanacağını belirtmişti. Yeni GPU’lu yeni nesil Exynos yonga setinin ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme yetenekleri gibi özellikler getireceğini gösteriyor.

Samsung ve AMD’nin neler hazırladığını görmek oldukça heyecanlandırıyor. Her ne kadar bu ertelenme üzse de firmaların projenin daha oturaklı olması için çalışıyor olmaları durumu teselli ediyor diyebiliriz. Bakalım iki dev nasıl bir ürün yelpazesi ortaya koyacak.

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