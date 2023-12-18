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Sanal alemde çocuk müstehcenliğinden yasa dışı bahise: 36 ilde düğmeye basıldı! 144 kişi yakalandı

18.12.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Yasa dışı bahisten çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizine birçok suçla mücadeleye yönelik 36 ilde Sibergöz-10 operasyonları için düğmeye basıldı. Operasyonlar kapsamında 144 kişi yakalandı.

Türkiye'nin son günlerde sık konuştuğu yasa dışı bahsin yanı sıra ödeme sistemleri ve bilişim suçları, çocuk müstehcenliği gibi birçok suç için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-10'un detaylarını duyurdu.

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36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, suç gelirleriyle, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarıyla mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-10” operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

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ÖZEL TEKNE, KRİPTO PARA, LÜKS OTOMOBİLLER...

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda ele geçirilenlerin listesini de paylaştı:

  • 4 adet mesken, 10 adet arsa, 1 adet özel tekne,
  • 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklet
  • 850.000 dolar değerinde kripto varlık,
  • 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanı,
  • 4.210.000 TL, 101.634 Dolar ve 101.090 Euro,
  • Tabancalar,
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
  • Çok sayıda dijital materyal
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