Sanal alemde çocuk müstehcenliğinden yasa dışı bahise: 36 ilde düğmeye basıldı! 144 kişi yakalandı

Türkiye'nin son günlerde sık konuştuğu yasa dışı bahsin yanı sıra ödeme sistemleri ve bilişim suçları, çocuk müstehcenliği gibi birçok suç için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sibergöz-10'un detaylarını duyurdu.

36 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, suç gelirleriyle, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarıyla mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-10” operasyonlarında toplam 144 şüpheli yakalandı" açıklamasını yaptı.

ÖZEL TEKNE, KRİPTO PARA, LÜKS OTOMOBİLLER...

Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda ele geçirilenlerin listesini de paylaştı: